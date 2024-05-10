​САП: у начальника сервісного центру МВС на Дніпропетровщині виявили 7 млн грн необґрунтованих активів

У начальника територіального сервісного центру МВС у Дніпропетровській області виявили 7 млн грн. Спеціалізована антикорупційна прокуратура вимагає визнати їх необґрунтованими.

За інформацією САП, прокурор звернувся з цього приводу до Вищого антикорупційного суду.

Прокуратура повідомила, що під час проведення обшуку у кримінальному провадженні за місцем проживання начальника та у автомобілі, яким він користується, виявили готівку на майже 5 млн грн.

Крім того, за матеріалами моніторингу способу життя осіб, уповноважених на виконання функцій держави, з’ясувалось, що попри те, що автомобіль Škoda Kodiaq 2023 року випуску та вартістю понад 2 млн грн зареєстрований на близького родича, фактично користувався ним начальник територіального сервісного центру.

Також проаналізували доходи і видатки посадовця та його родини і встановили, що неможливо було набути такі готівкові кошти і авто у законний спосіб.

За заявою прокурора суд наклав арешт на транспортний засіб – предмет позову та власність родини посадовця.