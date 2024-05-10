Організатора групи засуджено до 9,5 років, а двох учасників – до 8,5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Суд визнав винними трьох учасників організованої групи за фактами крадіжки, шахрайства та несанкціонованого втручання в роботу інформаційних систем, повідомляє Офіс Генпрокурора.

Організатора групи засуджено до 9,5 років, а двох учасників – до 8,5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прокурори у суді довели, що троє жителів Кам’янського району організували схему виманювання грошей у родичів українських військових та волонтерів.

Вони знаходили у соцмережах інформацію про збір коштів на допомогу та лікування військовослужбовців Збройних Сил України.

Під час листування у месенджері видавали себе за представників міжнародних організацій та пропонували фінансову допомогу в іноземній валюті.

Під виглядом конвертування коштів засуджені отримували доступ до онлайн-банкінгу потерпілих та привласнювали гроші шляхом їх переведення на підконтрольні рахунки.

Загальна сума спричинених збитків становить 1,3 млн грн.

За клопотанням прокурора накладено арешти на нерухоме майно, транспортні засоби учасників групи та вилучені під час обшуків грошові кошти для відшкодування завданих збитків потерпілим.

Наразі відшкодовано майже 330 тис грн.

До набрання вироком законної сили учасники організованої групи перебуватимуть під вартою.

Нещодавно Служба безпеки України повідомила, що ліквідувала ще одну шахрайську схему виманювання грошей у родичів українських військовополонених та зниклих безвісти. За даними спецслужби, шахрай видавав себе за офіцера Служби безпеки і видурював гроші у сімей українських полонених. Також фігурант розміщував у соцмережах неправдиві повідомлення про збір грошей на авто для українських захисників. Наразі фігурант перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.