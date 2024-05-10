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Суд відмовився зняти з Трампа заборону на коментарі на адресу свідків та присяжних

Клопотання адвокатів експрезидента щодо анулювання процесу через порушення теж були відкинуті.

Суд відмовився зняти з Трампа заборону на коментарі на адресу свідків та присяжних
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Невдалий судовий день видався у колишнього президента США Дональда Трампа: йому відмовили в праві відреагувати на свідчення зірки фільмів для дорослих Стормі Деніелс, через підкуп якої республіканець і опинився на лаві для обвинувачених.

Як пише The Guardian, адвокати Трампа просили суддю у Нью-Йорку зняти заборону на публічне висловлення думок щодо учасників процесу після того, як Деніелс розповіла подробиці інтимного зв'язку з мільярдером. Проте Хуан Мерчан, який веде процес проти експрезидента, не задовольнив це клопотання через "дошкульність та послужний список відповідача, який говорить сам за себе".

Після засідання Трамп у спілкуванні з журналістами назвав суддю "корумпованим".

Через ті ж слова Деніелс про її тісне спілкування з політиком адвокати також намагалися вже другий день поспіль домогтися від суду анулювання процесу. Буцімто він здійснюється з порушеннями. Проте і на цей запит служитель Феміди відповів відмовою.

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