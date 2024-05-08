Початок розгляду ще однієї кримінальної справи проти Трампа відклали на невизначений термін

Суддя штату Флорида вирішив відкласти на невизначений термін початок розгляду кримінальної справи проти Дональда Трампа за звинуваченням у незаконному зберіганні секретних документів.
Як повідомляє Reuters, вже другий кримінальний процес проти колишнього президента мав розпочатися 20 травня. Проте і обвинувачення, і адвокати дійшли згоди щодо перенесення цієї дати. З високою ймовірністю засідання можуть відбутися не раніше другої половини липня або навіть у серпні.
Сторона захисту сподівається відкласти справу на ще більший термін, практично гарантувавши, що вирок не буде винесено до президентських виборів у листопаді, тож суд не завадить Трампу спокійно провести виборчу кампанію.
- Наразі Трамп є обвинуваченим в іншому кримінальному процесі - щодо підкупу зірки фільмів для дорослих для замовчування їхніх стосунків. Прокуратура навіть заявила, що він фальсифікував вибори 2016 року.
- Суддя в Нью-Йорку оштрафував республіканця вже на 10 тисяч доларів через те, що він порушує заборону на критику присяжних, і навіть пригрозив йому ув'язненням.