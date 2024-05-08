Початок розгляду ще однієї кримінальної справи проти Трампа відклали на невизначений термін

Суддя штату Флорида вирішив відкласти на невизначений термін початок розгляду кримінальної справи проти Дональда Трампа за звинуваченням у незаконному зберіганні секретних документів.

Як повідомляє Reuters, вже другий кримінальний процес проти колишнього президента мав розпочатися 20 травня. Проте і обвинувачення, і адвокати дійшли згоди щодо перенесення цієї дати. З високою ймовірністю засідання можуть відбутися не раніше другої половини липня або навіть у серпні.

Сторона захисту сподівається відкласти справу на ще більший термін, практично гарантувавши, що вирок не буде винесено до президентських виборів у листопаді, тож суд не завадить Трампу спокійно провести виборчу кампанію.