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Початок розгляду ще однієї кримінальної справи проти Трампа відклали на невизначений термін

У Флориді суддя ухвалив рішення, яке можна вважати юридичною перемогою республіканця.

Початок розгляду ще однієї кримінальної справи проти Трампа відклали на невизначений термін
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Суддя штату Флорида вирішив відкласти на невизначений термін початок розгляду кримінальної справи проти Дональда Трампа за звинуваченням у незаконному зберіганні секретних документів.

Як повідомляє Reuters, вже другий кримінальний процес проти колишнього президента мав розпочатися 20 травня. Проте і обвинувачення, і адвокати дійшли згоди щодо перенесення цієї дати. З високою ймовірністю засідання можуть відбутися не раніше другої половини липня або навіть у серпні. 

Сторона захисту сподівається відкласти справу на ще більший термін, практично гарантувавши, що вирок не буде винесено до президентських виборів у листопаді, тож суд не завадить Трампу спокійно провести виборчу кампанію.

  • Наразі Трамп є обвинуваченим в іншому кримінальному процесі - щодо підкупу зірки фільмів для дорослих для замовчування їхніх стосунків. Прокуратура навіть заявила, що він фальсифікував вибори 2016 року.
  • Суддя в Нью-Йорку оштрафував республіканця вже на 10 тисяч доларів через те, що він порушує заборону на критику присяжних, і навіть пригрозив йому ув'язненням.
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