Російський прапор буде заборонений в Берліні 9 травня

Також заборонена російська військова форма, плакати з літерами V або Z та інші символи і знаки, які можуть бути використані для прославлення російської агресії.

Берлінська влада заборонила російські прапори під час заходів до 9 травня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Zeit.

Також було прийнято рішення заборонити військову форму, плакати з літерами V або Z та інші символи і знаки, які можуть бути використані для прославлення російської агресії.

Також поліція заборонила російські військові марші та пісні.

В середу та четвер, 8 та 9 травня, у Берліні заплановані заходи з нагоди завершення Другої світової війни в Європі. Зокрема, заплановані церемонії покладання вінків до радянських меморіалів у Трептауер парку і Тіргартені та мітинги біля Бранденбурзьких воріт і в урядовому кварталі.

Прихильники України анонсували демонстрацію в урядовому кварталі: "Мир для Європи! Російські солдати геть з України".

Також у ці дні в Берліні відбудуться мітинги лівих та комуністичних груп, місто відвідають пропутінські байкери "Нічні вовки".