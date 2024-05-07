США ввели санкції проти лідера російської хакерської групи LockBit Хорошева

Санкції передбачають заборону будь-якої його власності на території США та фінансові транзакції.

Уряд США запровадив санкції щодо керівника російського кіберугрупування LockBit Дмитра Хорошева, за розроблення та розповсюдження вірусу-вимагача.

Про це ідеться у пресрелізі Мінфіну США.

"Запровадження санкцій стало результатом спільної роботи Міністерства юстиції США, Федерального бюро розслідувань, Національного агентства боротьби зі злочинністю Великої Британії, Федеральної поліції Австралії та інших міжнародних партнерів. Також Міністерство юстиції розкриває обвинувальний вирок проти Хорошева, а Держдепартамент пропонує винагороду за інформацію, яка призведе до арешту та/або засудження Хорошева", — ідеться в пресрелізі Мінфіну.

Велика Британія та Австралія також оголосили про санкції проти Хорошева.

Держдепартамент США оголосив про винагороду в $10 млн за інформацію, яка приведе до арешту та/або засудження громадянина Росії Дмитра Хорошева за участь у транснаціональній організованій злочинності, змові з метою участі в ній або спробу участі.

"Сьогоднішні дії підтверджують нашу прихильність руйнуванню екосистеми шкідливого ПЗ і викриттю тих, хто прагне здійснювати ці атаки проти Сполучених Штатів, нашої критично важливої інфраструктури та наших громадян. Сполучені Штати в тісній координації з нашими британськими та австралійськими партнерами і далі притягатимуть до відповідальності осіб, відповідальних за ці руйнівні та загрозливі дії", — повідомив заступник міністра фінансів з питань боротьби з тероризмом і фінансової розвідки Браян Нельсон.

Санкції щодо Хорошева передбачають блокування будь-якої його власності на території США або його власності, яка перебуває під контролем громадян США. Крім того, заборонено всі пов'язані з ним фінансові транзакції на території або через територію США.