США ввели санкції проти лідера російської хакерської групи LockBit Хорошева

Уряд США запровадив санкції щодо керівника російського кіберугрупування LockBit Дмитра Хорошева, за розроблення та розповсюдження вірусу-вимагача.
Про це ідеться у пресрелізі Мінфіну США.
"Запровадження санкцій стало результатом спільної роботи Міністерства юстиції США, Федерального бюро розслідувань, Національного агентства боротьби зі злочинністю Великої Британії, Федеральної поліції Австралії та інших міжнародних партнерів. Також Міністерство юстиції розкриває обвинувальний вирок проти Хорошева, а Держдепартамент пропонує винагороду за інформацію, яка призведе до арешту та/або засудження Хорошева", — ідеться в пресрелізі Мінфіну.
Велика Британія та Австралія також оголосили про санкції проти Хорошева.
Держдепартамент США оголосив про винагороду в $10 млн за інформацію, яка приведе до арешту та/або засудження громадянина Росії Дмитра Хорошева за участь у транснаціональній організованій злочинності, змові з метою участі в ній або спробу участі.
"Сьогоднішні дії підтверджують нашу прихильність руйнуванню екосистеми шкідливого ПЗ і викриттю тих, хто прагне здійснювати ці атаки проти Сполучених Штатів, нашої критично важливої інфраструктури та наших громадян. Сполучені Штати в тісній координації з нашими британськими та австралійськими партнерами і далі притягатимуть до відповідальності осіб, відповідальних за ці руйнівні та загрозливі дії", — повідомив заступник міністра фінансів з питань боротьби з тероризмом і фінансової розвідки Браян Нельсон.
Санкції щодо Хорошева передбачають блокування будь-якої його власності на території США або його власності, яка перебуває під контролем громадян США. Крім того, заборонено всі пов'язані з ним фінансові транзакції на території або через територію США.
- Про LockBit уперше стало відомо наприкінці 2019 року. До 2022-го цей вірус став найпоширенішим варіантом програми-вимагача в усьому світі. Атак LockBit зазнали понад 2500 жертв.
- Серед тих, кого атакували хакери LockBit, була Королівська поштова служба Великої Британії.
- У лютому в Україні припинили діяльність транснаціонального злочинного хакерського угруповання LockBit, яке атакувало великий бізнес по всьому світу. Хакери використовували вірус, що зашифровував дані компаній, і вимагали величезні викупи за розшифровку.
- Коаліції спецслужб вдалося узяти під контроль сайт Lockbit, на якому з'явилося відповідне повідомлення. Операція триває, самі хакери стверджують, що мають запасні сервери, з яких мають намір продовжувати діяльність.