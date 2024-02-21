В Україні ліквідували діяльність транснаціонального хакерського угруповання LockBit

В Україні припинили діяльність транснаціонального злочинного хакерського угруповання LockBit, яке атакувало великий бізнес по всьому світу. Хакери використовували вірус, що зашифровував дані компаній, і вимагали величезні викупи за розшифровку.

З 2019 року LockBit провело понад 3000 кібератак на інфраструктуру різних компаній країн Європи та США. Воно вважається найбільш "авторитетним" хакерським угрупованням серед вимагачів у світі, йдеться у повідомленні Офісу генерального прокурора та Національної поліції.

"Хакери надавали своє вірусне програмне забезпечення та інфраструктуру як послугу афілійованим особам в країнах західної Європи, які шифрували дані жертви, погрожували їх витоком інформації та вимагали викуп. Отримавши кошти, розподіляли їх між основною командою «LockBit» і афілійованими особами, які отримували до 75% злочинного прибутку", – зазначили в поліції.

В Україні злочинців представляли батько і син, від дій яких постраждали фізичні особи, підприємства, державні установи та заклади охорони здоров‘я у Франції.

"Слідчі Нацполіції провели ряд обшуків за місцями проживання хакерів у Тернополі, у ході яких було вилучено мобільні телефони й комп’ютерну техніку, які використовувались в протиправній діяльності. У результаті було заблоковано понад 200 пов‘язаних зі злочинною діяльністю криптовалютних рахунків і видалено 34 сервери у Нідерландах, Німеччині, Фінляндії, Франції, Швейцарії, Австралії, США та Великобританії. Це дозволило блокувати діяльність основної хакерської платформи та іншої злочинної критичної інфраструктури", – додали правоохоронці.