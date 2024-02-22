Обвинувальний акт щодо держзради ескнардепа Рабіновича скерували до суду

Обвинувальний акт щодо державної зради народного депутата двох скликань від забороненої ОПЗЖ Вадима Рабіновича скерували до суду.
Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.
Розслідуванням встановлено, що, будучи народним депутатом України, з 2019 до 2021 року у своїх численних виступах та інтерв’ю систематично оприлюднював та розповсюджував маніпулятивну інформацію.
Вона несла шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, державній, економічній і інформаційній безпеці України.
Його пропагандистська діяльність допомагала керівництву РФ досягати своїх військово-політичних цілей та забезпечувала державі-агресору ідеологічну допомогу в проведенні підривної діяльності проти України.
У вересні 2023 року підозрюваного в держзраді екснардепа Рабіновича оголосили в розшук. Він виїхав до Ізраїлю напередодні широкомасштабного вторгнення Росії.