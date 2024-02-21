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Затримали агентку, яка у січні навела на Харків ракети

Її затримали, коли вона проводила дорозвідку біля місць прильотів. 

Затримали агентку, яка у січні навела на Харків ракети
Затримали агентку РФ у Харкові
Фото: СБУ

Служба безпеки України викрила і затримала 34-річну харків’янку, агентку російських спецслужб, яку РФ залучила до співпраці на початку цього року. Жінка коригувала повітряні удари окупантів по цивільній інфраструктурі Харкова.

"За її наведенням 23 січня цього року близько 22:00 рашисти обстріляли ракетами С-300 та Х-22 Київський та Холодногірський райони міста", – йдеться у повідомленні СБУ.

Тоді внаслідок ворожої атаки пошкоджень зазнали приватні будинки, навчальний заклад та поштове підприємство. Через руйнування довелося виселити 16 мирних жителів, у тому числі двох дітей. Дев’ятеро мешканців обласного центру отримали тяжкі поранення.

Після ворожої атаки російська агентка мала прибути до місця "прильотів" для збору інформації про ушкоджену інфраструктуру та постраждалих осіб.

Співробітники СБУ затримали зловмисницю "на гарячому", коли вона проводила дорозвідку біля будинків, які обстріляли російські війська.

У затриманої вилучили телефон, який вона використовувала для прихованої фотофіксації та зв’язку з окупантами. Щоб зібрати інформацію, зрадниця пішки обходила територію міста та фіксувала українські об’єкти на камеру. Для конспірації спілкування з агресором фігурантка щоденно видаляла "звіти", які відправляла до РФ.

Для комунікації використовували анонімні чати у месенджері. Після перших сеансів зв’язку з окупантами жінка отримала від них "аванс" за подальшу розвідувально-підривну діяльність проти України.

Зрадниця телефоном передавала геолокації ЗСУ
Фото: СБУ
Зрадниця телефоном передавала геолокації ЗСУ
Зрадниця наводила ракети на будинки у Харкові
Фото: СБУ
Зрадниця наводила ракети на будинки у Харкові

Зловмисниця передавала загарбникам координати найбільш густозаселених районів міста, а також відправляла геолокації будівель, які, на її думку, могли використовувати Сили оборони.

Крім того вона збирала розвіддані про маршрути переміщення підрозділів ЗСУ у напрямку східного фронту.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення.

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