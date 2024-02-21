На фронті загинув відомий запорізький науковець, дослідник історії менонітів Максим Штатський.
Про це повідомив Комітет гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради.
Воїн ЗСУ служив у складі 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ, мав позивний «Історик». У цивільному житті працював у Національному заповіднику «Хортиця», був відомим далеко за межами України дослідником історії менонітів (християнський протестантський рух).
Завдяки Максиму в Запоріжжі відкрили Меморіал Хортицьких менонітів. 12 лютого «Історик» героїчно загинув.
У червні 2023 року під Бахмутом загинув історик, археолог Микола Майорчак. Чоловік брав участь в археологічних експедиціях, досліджував античну історію, історію раннього християнства та поселення липицької культури.