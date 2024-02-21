У цивільному житті Максим працював у Національному заповіднику «Хортиця», був відомим далеко за межами України дослідником історії менонітів.

На фронті загинув відомий запорізький науковець, дослідник історії менонітів Максим Штатський.

Про це повідомив Комітет гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради.

Воїн ЗСУ служив у складі 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ, мав позивний «Історик». У цивільному житті працював у Національному заповіднику «Хортиця», був відомим далеко за межами України дослідником історії менонітів (християнський протестантський рух).

Завдяки Максиму в Запоріжжі відкрили Меморіал Хортицьких менонітів. 12 лютого «Історик» героїчно загинув.

У червні 2023 року під Бахмутом загинув історик, археолог Микола Майорчак. Чоловік брав участь в археологічних експедиціях, досліджував античну історію, історію раннього християнства та поселення липицької культури.