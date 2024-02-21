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На фронті загинув запорізький науковець, відомий у світі дослідник історії менонітів Максим Штатський

У цивільному житті Максим працював у Національному заповіднику «Хортиця», був відомим далеко за межами України дослідником історії менонітів.

На фронті загинув запорізький науковець, відомий у світі дослідник історії менонітів Максим Штатський
науковець Максим Штатський
Фото: Комітет гуманітарної та інформаційної політики ВР

На фронті загинув відомий запорізький науковець, дослідник історії менонітів Максим Штатський.

Про це повідомив Комітет гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради. 

Воїн ЗСУ служив у складі 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ, мав позивний «Історик». У цивільному житті працював у Національному заповіднику «Хортиця», був відомим далеко за межами України дослідником історії менонітів (християнський протестантський рух). 

Завдяки Максиму в Запоріжжі відкрили Меморіал Хортицьких менонітів. 12 лютого «Історик» героїчно загинув.

У червні 2023 року під Бахмутом загинув історик, археолог Микола Майорчак. Чоловік брав участь в археологічних експедиціях, досліджував античну історію, історію раннього християнства та поселення липицької культури.

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