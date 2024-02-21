У ЄС вважають, що війна в Україні найімовірніше закінчиться “компромісним врегулюванням”, − опитування

На противагу минулого року заледве 10% європейців вірять, що Київ зможе перемогти Росію. Зміна настроїв вимагає від політиків ЄС зосередитися на визначенні "прийнятного миру", зазначає один з його авторів.

Підтримка України серед європейців залишається широкою, але станом на сьогодні заледве 10% вірять, що Київ зможе перемогти Росію.

Такими є результати опитування, проведеного у всьому Європейському союзі на замовлення Європейської ради з міжнародних відносин (ECFR), пише The Guardian.

Вважається, що найімовірнішою “кінцевою точкою” стане певна форма “компромісного врегулювання”. Торік у той же час більшість мешканців ЄС вважали, що Україна має повернути всі свої втрачені території.

Автори опитування зазначають, що зміни настроїв вимагатимуть від політиків “реалістичнішого” підходу щодо визначення того, що насправді має означати “прийнятний мир”.

“Щоб обґрунтувати продовження європейської підтримки України, лідерам ЄС потрібно буде змінити свій наратив про війну”, − сказав представник ECFR Марк Леонард та один з авторів звіту за результатами опитування “Війни та вибори: як європейські лідери можуть продовжувати громадську підтримку України”.

Він зазначає, що більшість європейців “відчайдушно прагнуть запобігти перемозі Росії”, але не вірять, що Київ може перемогти на полі бою. Він підкреслює, що найпереконливішим аргументом для все більш скептично налаштованої громадськості було те, що продовження допомоги “може призвести до сталого миру шляхом переговорів, який буде вигідний Києву, а не перемоги Путіна”.

Фото: theguardian.com

Січневе опитування в 12 країнах-членах ЄС, включно з Францією, Німеччиною, Угорщиною, Італією, Нідерландами, Польщею, Іспанією та Швецією, показало, що песимізм щодо результатів війни нагнітають зупинка контрнаступу України, все більші побоювання щодо зміни політики США та перспективи другого терміну Дональда Трампа на посаді президента США.

У доповіді зазначено, що лише один із 10 європейців у 12 опитаних країнах вірив, що Україна переможе на полі бою, тоді як удвічі більше (20%) прогнозували перемогу Росії. Навіть у найбільш оптимістичних опитаних державах-членах – Польщі, Швеції та Португалії – менше ніж кожен п’ятий (17%) вірить, що Київ може перемогти.

В усіх країнах найбільш поширеною думкою, яку поділяють в середньому 37% респондентів, було те, що війна закінчиться компромісним врегулюванням, хоча деякі країни були більше зацікавлені в такому результаті, ніж інші.

У Швеції (50%), Португалії (48%) і Польщі (47%) респонденти частіше казали, що Європа повинна допомогти Україні дати відсіч, тоді як в Угорщині (64%), Греції (59%), Італії (52%) ) та Австрії (49%), вважали за краще підштовхувати Київ до врегулювання. У Франції, Німеччині, Нідерландах та Іспанії думки розділилися більш рівномірно.

Опитування показало, що багато європейців дедалі частіше заявляють про особисте занепокоєння через війну. 33% кажуть, що вона більше вплинула на їхню країну − і на Європу (29%) − ніж війна на Близькому Сході (проти 5%, які сказали протилежне за обома пунктами).