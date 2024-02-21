У корейській ракеті, якою ворог бив по Харкову, знайшли компоненти зі США та ЄС

Британська агенція розслідувань Conflict Armament Research проаналізувала 290 компонентів, з яких складалася корейська балістична ракета, використана росіянами для удару по Харкову. Експерти дійшли висновку, що левова частка деталей вироблена компаніями зі США та країн Європи.

За повідомленням CNN, 75% компонентів у ракеті, яку КНДР надали Росії для використання у війні проти України, так чи інакше пов'язані з американськими виробниками. Ще 16% деталей походять з Європи і лише 9% азійські.

Також агенція заявила, що усі проаналізовані механізми та системи були виготовлені у період з 2021 до 2023 року. Відповідно, ракета не могла бути зібрана раніше минулого березня.

Експерти підсумовують: США та країнам Європи не вдається контролювати дотримання запроваджених санкцій, а КНДР та Росія з легкістю обходять будь-які обмеження - навіть ті, що були введені, як у випадку Північної Кореї, понад два десятиліття тому.