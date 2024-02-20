Від російських обстрілів поранення отримали три людини.

Російські окупаційні війська обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області з артилерії та атакували 14 дронами.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Потерпали районний центр, Мирівська, Марганецька та Червоногригорівська громади”, - уточнив Лисак.

Внаслідок обстрілів постраждали чоловіки 41 і 59 років та 87-річна жінка.

Від російських обстрілів пошкодження отримали агрофірма, 9 житлових будинків, дві лінії електропередач, газопровід.

Також понівечені сім господарських споруд, одна – знищена. Пошкоджені легкові автомобілі, автобус, вантажівки. Крім того, виникла пожежа, яку оперативно загасили.

Фото: Сергій Лисак Наслідки російського обстрілу Дніпропетровщини

Фото: Сергій Лисак Наслідки російського обстрілу Дніпропетровщини

Фото: Сергій Лисак Наслідки російського обстрілу Дніпропетровщини

Фото: Сергій Лисак Наслідки російського обстрілу Дніпропетровщини

Фото: Сергій Лисак Наслідки російського обстрілу Дніпропетровщини