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Росіяни атакували Нікопольщину з артилерії та дронами

Від російських обстрілів поранення отримали три людини.

Росіяни атакували Нікопольщину з артилерії та дронами
Наслідки російського обстрілу Дніпропетровщини
Фото: Сергій Лисак

Російські окупаційні війська обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області з артилерії та атакували 14 дронами.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Потерпали районний центр, Мирівська, Марганецька та Червоногригорівська громади”, - уточнив Лисак. 

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Внаслідок обстрілів постраждали чоловіки 41 і 59 років та 87-річна жінка.

Від російських обстрілів пошкодження отримали агрофірма, 9 житлових будинків, дві лінії електропередач, газопровід.

Також понівечені сім господарських споруд, одна – знищена. Пошкоджені легкові автомобілі, автобус, вантажівки. Крім того, виникла пожежа, яку оперативно загасили. 

Наслідки російського обстрілу Дніпропетровщини
Фото: Сергій Лисак
Наслідки російського обстрілу Дніпропетровщини
Наслідки російського обстрілу Дніпропетровщини
Фото: Сергій Лисак
Наслідки російського обстрілу Дніпропетровщини
Наслідки російського обстрілу Дніпропетровщини
Фото: Сергій Лисак
Наслідки російського обстрілу Дніпропетровщини
Наслідки російського обстрілу Дніпропетровщини
Фото: Сергій Лисак
Наслідки російського обстрілу Дніпропетровщини
Наслідки російського обстрілу Дніпропетровщини
Фото: Сергій Лисак
Наслідки російського обстрілу Дніпропетровщини
Наслідки російського обстрілу Дніпропетровщини
Фото: Сергій Лисак
Наслідки російського обстрілу Дніпропетровщини

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