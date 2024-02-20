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Українські аграрії мають переорієнтуватися на угорський напрямок, - Укрзалізниця

Наразі в Угорщині є додаткові можливості збільшувати експорт та імпорт вантажів.

Українські аграрії мають переорієнтуватися на угорський напрямок, - Укрзалізниця
Польські протестувальники розсипали українське зерно з вагона, 20 лютого 2024
Фото: Ірина Мочульська/Суспільне Львів

Українських аграріїв закликають переорієнтувати свої потоки на угорський напрямок.

Відповідну заяву озвучив заступник директора департаменту комерційної роботи Укрзалізниці Валерій Ткачов, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"У Польщі відбуваються страйки аграріїв. Не знаю, чим вони викликані, але сьогодні вже дійшло до блокування залізничних перевезень - під'їзних колій деяких терміналів і навіть спроби блокування магістральних шляхів... Угорщина готова ці вантажі транзитом пропускати через свою територію. І, будь ласка, майте на увазі, що в Угорщині на сьогодні такої проблеми немає. Тому по можливості переорієнтуйте свої потоки й продовжуйте експортувати", - сказав Ткачов.

Він додав, що наразі угорські стики недозавантажені і є додаткові можливості збільшувати експорт та імпорт вантажів.

  • Вранці 20 лютого польські протестувальники посилили протести поблизу ПП "Медика-Шегині". Фермери перекрили залізницю і розсипали збіжжя з вантажного вагону на колії.
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