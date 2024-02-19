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Виробник цінних металів Polymetal International продає російські активи за 3,7 мільярда доларів

Всі планежі здійснять у російських рублях.

Виробник цінних металів Polymetal International продає російські активи за 3,7 мільярда доларів
Фото: thebalance.com

Виробник дорогоцінних металів Polymetal International погодився продати свої російські активи Mangazeya Plus в рамках угоди на суму 3,69 млрд доларів сибірському підприємству за зниженою ціною.

Про це пише Reuters.

Як йдеться у матеріалі, російські активи компанії потрапили під санкції США у 2023 році у відповідь на вторгнення в Україну. У серпні 2023 року компанія змінила реєстрацію з Джерсі (Британські острови) на Казахстан і отримала лістинг на Астанинській міжнародній біржі, для полегшення продажу.

Угода передбачає продаж Polymetal International компанії Mangazeya Plus, яка є частиною Mangazeya Mining бізнесмена Сергія Янчукова, за приблизно за 3,69 мільярда доларів, з яких 2,21 мільярда доларів є чистим боргом. 

Узгоджена сума включає кошти в розмірі 1,48 млрд дол, з яких 1,43 млрд - це дивіденди від російського бізнесу, які мають бути виплачені до завершення продажу.

Додаткові 50 млн доларів будуть виплачені компанії після завершення угоди.

Polymetal International, яка залишиться другим за величиною виробником золота в Казахстані після завершення угоди, заявила, що має намір використати 1,15 млрд дол з отриманих дивідендів для погашення внутрішньогрупової заборгованості.

Всі платежі будуть здійснені в російських рублях через фінансові установи, що не перебувають під санкціями. Угода вимагає схвалення акціонерів.

Polymetal International входить в топ-5 компаній-виробників срібла та топ-10 виробників золота в світі. Компанія котирується на Астанинській міжнародній біржі та Московській фондовій біржі.

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