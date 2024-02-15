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Нафтогаз заявив про збільшення видобутку із відремонтованих свердловин

Показник на 20% перевищив видобуток у довоєнному 2021 році.

Нафтогаз заявив про збільшення видобутку із відремонтованих свердловин
Відремонтована свердловина
Фото: Група Нафтогаз

У 2023 році Група Нафтогаз отримала найбільший видобуток від проведення капітального ремонту свердловин за останні чотири роки.

Про це йдеться на сайті компанії.

За даними очільника Нафтогазу Олексія Чернишова, показник на 20% перевищив видобуток у 2021 році. 

Так, Укргазвидобування, що є частиною Групи Нафтогаз, нещодавно провело капітальний ремонт і відновило стару свердловину, яка тепер додатково дає понад 340 тис. куб. м газу на добу.

Її ввели в експлуатацію наприкінці 60-х років минулого століття. Вона пропрацювала понад 40 років і забезпечила видобуток понад 4 млрд куб. м газу. Опісля вона перебувала в стані ліквідації, однак у 2023 році вирішили провести її капітальний ремонт і вийти на покращений показник.

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