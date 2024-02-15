Перекази в Україну в польських злотих від ZEN.COM у партнерстві з ПриватБанком

З 13 лютого 2024 року ZEN.COM, розширюючи лінійку фінансових продуктів, запустив нову послугу — міжнародні грошові перекази з Польщі в Україну в польських злотих.

Довгоочікувана функція стала можливою завдяки партнерству з ПриватБанком. Відправлення грошей здійснюється в мобільному застосунку ZEN.COM через PrivatMoney на рахунок або карту одержувача в Україні з комісією всього 1%.

Основні вигоди переказів польських злотих через ZEN.COM

Нова послуга стала відповіддю на очікування користувачів ZEN.COM, які здійснюють регулярні транскордонні фінансові операції. Реалізація системи переказів PLN — це просте, ефективне та безпечне рішення, що дає змогу миттєво надсилати гроші в Україну.

Переказ грошей з Польщі в Україну

Відправники й одержувачі оцінять наступні переваги сервісу:

Економія коштів завдяки мінімальній комісії. 1% — новий стандарт доступних переказів від ZEN.COM з PrivatMoney, якій не обтяжує відправників високими додатковими витратами. Швидкість і простота. Кошти миттєво зараховуються на картку або рахунок українського одержувача — відправнику необхідно лише вказати ім'я одержувача, його номер картки або IBAN рахунку. Клієнти ПриватБанку можуть отримати переказ як у польських злотих, так і в гривні. Клієнти інших банків — тільки в національній валюті, на яку обміняють польські злоті за картковим курсом ПриватБанку. Доступність. Новий сервіс допомагає легко та безпечно підтримати фінансово близьких в Україні, донатити. Таке рішення підкреслює прагнення ZEN.COM зробити інноваційні фінансові операції доступними для широкого кола користувачів.

Комерційний директор ZEN.COM Міхал Богуславський вважає, що партнерство з ПриватБанком і запуск переказів у польських злотих є важливими моментами в аспекті розробки інноваційних фінансових рішень, які орієнтовані на кінцевого споживача. Нова послуга стала особливим приводом для гордості ZEN.COM, адже вона — яскравий приклад безпечного, швидкого та економічно вигідного способу фінансової підтримки родичів і близьких людей в Україні.

В її основі лежить така ініціатива фінтех-проєкту, як миттєві перекази на картки Visa. Це вкотре доводить прагнення ZEN.COM до технологічного зростання з метою розширення набору продуктів, використовуючи стратегічну співпрацю.

Мета ZEN.COM — вирішення завдань своїх клієнтів. Компанія змінює концепцію міжнародних грошових переказів, прагнучи зробити їх більш інноваційними та зручними. Для цього команда ZEN.COM уважно вивчає відгуки клієнтів та адаптує сервіс під їхні потреби, пропонуючи проведення безперебійних та безпечних транзакцій.

За словами Ольги Акопян, керівника з розвитку бізнесу в Україні компанії ZEN.COM, мета фінтех-проєкту — розробити концепцію послуг на основі досвіду клієнтів та в такий спосіб зробити сервіс простим і водночас ефективним.

Турбота про клієнтів і розвиток з урахуванням інтересів користувачів,— головні відмінності, які вигідно вирізняють ZEN.COM від інших компаній фінансового сектору.