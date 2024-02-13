​Фермери Польщі заблокували рух біля ще одного пункту пропуску на кордоні з Україною

Польські фермери розпочали блокування руху біля ще одного пункту пропуску - "Корчова – Краківець".

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Акція протесту стартувала близько 14.00 13 лютого.

Згідно з інформацією від польських прикордонників пікетувальники мають намір на годину заблокувати рух вантажівок, що прямують в Україну. Блокування пасажирського транспорту не буде.