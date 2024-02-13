​Фермери Польщі заблокували рух біля ще одного пункту пропуску на кордоні з Україною

Польські фермери розпочали блокування руху біля ще одного пункту пропуску - "Корчова – Краківець".
Про це повідомила Державна прикордонна служба України.
Акція протесту стартувала близько 14.00 13 лютого.
Згідно з інформацією від польських прикордонників пікетувальники мають намір на годину заблокувати рух вантажівок, що прямують в Україну. Блокування пасажирського транспорту не буде.
- За даними Держмитслужби, заблоковані, крім "Корчової-Краківця" ще 5 пунктів пропуску. Серед них - "Дорогуськ-Ягодин", "Зосин-Устилуг", "Гребенне-Рава Руська", "Долгобичув-Угринів". Частково був заблокований ПП "Шегиня-Медика".
- Польські фермери відновили блокування після того, як Європейська комісія рекомендувала продовжити "економічний безвіз" з Україною ще на рік. Лібералізація запрацювала в 2022 як захід підтримки економіки України під час повномасштабної війни. Однак через протести місцевих фермерів, яким не подобається, що українське зерно ввозили в ЄС за пом'якшеними правилами, Єврокомісія вирішила дозволити певні заходи. Для найбільш чутливих продуктів – м’яса птиці, яєць і цукру – передбачили екстрене гальмування, яке стабілізувало б імпорт на рівні середніх обсягів імпорту в 2022 і 2023. Це означає, що якщо імпорт цих продуктів перевищить ці обсяги, мита будуть повторно введені, щоб обсяги суттєво не перевищували показники попередніх років.