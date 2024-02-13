За минулий рік лікарі виписали ​понад 140 тисяч е-рецептів на препарати від розладів поведінки та психіки, - МОЗ

У 2023 році лікарі виписали 142,4 тис. електронних рецептів на препарати від розладів поведінки, психіки та епілепсії.
Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я.
Найбільше таких рецептів було виписано в Києві (20 996), у Дніпропетровській (13 706), Львівській (12 990), Хмельницькій (11 290) та Житомирській (9 404) областях.
МОЗ нагадує, що контракт із Національною службою здоров'я мають 13 433 аптеки. У них можна отримати препарати за рецептом у межах програми реімбурсації "Доступні ліки". Наразі до програми включено 65 препаратів від епілепсії, розладів психіки та поведінки, 23 з них - безоплатні.
Програма реімбурсації "Доступні ліки", у рамках якої пацієнти деякі ліки можуть отримати за рецептом безоплатно або оплативши їх частково, запроваджена у квітні 2017 року. Відтоді перелік препаратів постійно розширюється новими позиціями.
З квітня 2019 року програму адмініструє НСЗУ, вона компенсує аптекам вартість ліків, відпущених за рецептом у межах цього проєкту.
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