​Аби набратися сил, українці дивляться кіно, спілкуються з близькими, намагаються більше спати і нічого не робити, – дослідження

Більшість українців оцінюють свій фізичний стан як задовільний або скоріше хороший, а емоційно-психологічний стан – як задовільний.

Про це свідчать результати дослідження "Українського інституту майбутнього".

Так, більшість українців вважають, що їхній емоційно-психологічний стан змінився, більша частина (39%) вважає, що в гірший бік.

На настрій впливає відчуття небезпеки, яку 26% опитаних відчувають навіть вдома, особливо притаманно респондентам Сходу та Півдня. Значна частина учасників опитування (39-44%) вважає небезпечним перебування поза своєю домівкою – на роботі, у громадських місцях та закладах (незважаючи на те, є чи немає поруч військових), просто неба на вулиці. За пунктами шкали EST-Q помітна частина українців відчуває втому, виснаженість, тривожність, проблеми зі сном.

Методом факторного аналізу побудовано три субшкали: психологічне виснаження, емоційна тривожність та розлади сну. Помітні прояви цих станів фіксуються у 15-17% населення, гострі стани – у 2-3%. Психологічне виснаження є характерним для жінок, особливо середнього віку (36-50 років). Емоційну тривожність частіше переживають молоді люди (18-35 років), частіше чоловіки. Розлади сну характерні для літніх жінок (51 рік або старше).

Топ-5 занять, які останнім часом приносять задоволення, – це спілкування з рідними, дітьми, друзями; прогулянки на свіжому повітрі, перегляд фільмів та серіалів вдома, проведення часу в інтернеті (YouTube, соцмережі, сайти) та прослуховування музики (частіше для молоді), або читання та спілкування з домашніми тваринами (для людей старшого віку).

Аби відпочити, розслабитись та набратися сил українці найчастіше дивляться кіно та серіали, спілкуються з рідними в сімейному колі або спілкуються з друзями, відпочивають на природі, намагаються більше спати або просто, перебуваючи вдома, нічого не роблять.

Більшість учасників опитування (82%) вживають алкогольні напої, утім регулярно або доволі часто це роблять лише 18%. Алкоголь частіше вживають чоловіки, також вживання алкоголю знижується з віком. Для 16% респондентів вживання алкоголю є важливим способом розслабитись та відпочити. 28% опитаних зізнаються, що збільшили вживання алкоголю після початку повномасштабної війни, а 26% кажуть, що зараз вживають алкоголю більше, ніж до війни.

Топ-3 емоцій, які відчувають українці останнім часом – це тривога, очікування покращень та надія. Топ-3 емоцій, які українці відчувають, коли думають про майбутнє – надія, очікування покращень, тривога (в цьому порядку).

У цілому настрої українців, пов’язані з майбутнім, є помітно більш позитивними у порівнянні з емоціями, які переважно відчуваються зараз. Більше людей, думаючи про майбутнє, відчувають також натхнення, любов, радість і щастя – емоції, які визначають наявні настрої вкрай рідко.

Нагадаємо, за даними опитування Gradus Research, 88% українців відчувають високий рівень стресу через війну. Найпоширенішим станом є втома, але водночас 43% мають почуття надії.

Міністерство охорони здоров'я зазначало, що в Україні зросла кількість продажів заспокійливих та снодійних препаратів. МОЗ радить українцям радитися з цього приводу з лікарями та психологами і не займатися самолікуванням.