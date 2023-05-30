Міністр освіти і науки Лісовий відмовився від наукового ступеня. Це стало можливим завдяки новому механізму

Уряд затвердив механізм добровільної відмови від наукового ступеня. Першим його випробував міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

За словами Лісового, він написав відповідну заяву і від учора вже не є кандидатом наук. "Триматися за формальні для себе статуси не збираюся. Набагато важливіші реальні справи та дії", – сказав він.

Міністр вважає, що в академічному світі науковий ступінь – це про цінність та довіру, а ще про здобуття, а не отримання.

"Постсовєцька культура це дещо викривила, тож маємо це виправити і сформувати нову культуру академічної доброчесності, де буде місце лише для справжньої послідовної науки. Як військову форму мають право носити лише військові, так і мати наукові ступені, на мою думку, повинні лише науковці", – вважає він.

Оксан Лісовий повідомив, що наступним кроком у становленні нової культури академічної доброчесності має стати відповідний закон, який наразі ще доопрацьовується.

У інтервʼю LB.ua Лісовий розповідав, що саме МОН хоче змінити, аби сформувати нову культуру доброчесності. Він також прокоментував ситуацію із власною дисертацією, яка проходить перевірку на плагіат.

Оксена Лісового призначили міністром освіти і науки в березні цього року. Він очолив міністерство після Сергія Шкарлета, призначеного міністром мінімальною кількістю голосів у грудні 2020. До цього він з червня був в.о. Протести через Шкарлета почалися ще до його призначення – через скандал із плагіатом. У червні 2020, коли Шкарлет був лише претендентом, на сайті помилок і фальсифікації в наукових дослідженнях опублікували інформацію про плагіат у монографії в співавторстві ректора Чернігівського НТУ і кандидата в міністри освіти Сергія Шкарлета.

Не минуло й доби після того, як Лісовий став міністром, як зʼявилась інформація щодо можливого плагіату в його кандидатській. Міністр повідомив, що подав дисертацію на перевірку до Нацагентства із забезпечення якості вищої освіти, а в разі виявлення порушень – відмовиться від наукового ступеня.