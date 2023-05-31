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Мешканка Кривого Рогу збирала для ворога розвіддані про переміщення та базування Сил оборони

Також вона фіксувала наслідки російських повітряних ударів по місту. Цю інформацію ворог використовував для коригування повітряних атак.

Мешканка Кривого Рогу збирала для ворога розвіддані про переміщення та базування Сил оборони
Фото: СБУ

СБУ заявила про затримання агентки ФСБ у Кривому Розі.

Про це повідомляє пресслужба СБУ. 

“Військова контррозвідка Служби безпеки провела спецоперацію із викриття інформаторки ФСБ на Дніпропетровщині. У результаті була затримана жінка, яка збирала для окупантів розвіддані про місця базування та маршрути переміщення Сил оборони у Кривому Розі”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що також вона фіксувала наслідки російських повітряних ударів по місту. Отриману інформацію передавала ворогу через “Телеграм”. Загарбники використовували ці дані для коригування повторних та підготовки нових повітряних атак на Кривий Ріг.

За даними слідства, фігуранткою є місцева жителька, яка на початку повномасштабного вторгнення РФ підтримала агресора і неодноразово висловлювалась про це серед оточуючих.

Таким чином, як повідомляється, вона потрапила у поле зору ФСБ, яка згодом дистанційно залучило її до негласної співпраці проти України. Для виконання ворожих завдань фігурантка самостійно об’їжджала вулиці міста та здійснювала приховану фото- і відеофіксацію українських об’єктів.

Наразі слідчі СБУ повідомили їй про підозру. Зловмисниця перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Їй загрожує до 12 років тюрми.

Нагадаємо, переселенець з Донбасу проведе 15 років за ґратами за “злив” ворогу інформації про оборону північних рубежів України. Злочинцем є неодноразово засуджений мешканець Сєвєродонецька, який раніше відбував покарання за крадіжку та розбій. Декілька років тому рецидивіст переїхав на Чернігівщину як переселенець зі сходу України.

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