Обвинувачений у державній зраді колишній голова Апеляційного суду Криму мобілізувався і служить у Дніпрі в військкоматі

За даними журналістів, він служить юристом у Амур-Нижньодніпровському військоматі. Тож має доступ до дуже чутливої інформації, що стосується мобілізаційних та персональних даних.

Обвинувачений у державній зраді колишній голова Апеляційного суду Криму Валерій Чорнобук мобілізувався до ЗСУ. За даними Центру журналістських розслідувань, він служить у Амур-Нижньодніпровському територіальному центрі комплектації та соціальної підтримки.

Чорнобук навесні 2014 допомагав росіянам впроваджувати в Криму їхнє законодавство, агітував суддів служити окупантам та брати російські паспорти. Однак, попри це, окупаційна "влада" звільнила його і заборонила вʼїзд до Криму.

На початку квітня 2014 Чорнобук повернувся до Дніпропетровська, заявив про вірність Україні, а в липні указом президента Петра Порошенка його призначили на посаду судді Апеляційного суду Дніпропетровської області. Суддя втік, коли кримінальне провадження щодо держзради дійшло до отримання ордеру на арешт.

З липня 2018 року він перебував у розшуку, його вдалось затримати лише 3 листопада в Києві. У червні 2019 його звільнили з-під варти.

"Провадження щодо Валерія Чорнобука слухається в Печерському районному суді Києва дуже повільно. Навіть підготовче засідання суддя Віта Бортницька не могла провести вісім місяців – з січня до вересня 2020 року. Після цього засідання відбувалися, час від часу на них навіть пускали журналістів. Після 24 лютого було невідомо чи взагалі продовжується розгляд справи", – зазначили в матеріалі.

За інформацією Центру журналістських розслідувань, розгляд кримінального провадження за обвинуваченням Валерія Чорнобука зупинено у зв’язку з тим, що він був мобілізований до лав Збройних Сил України. Однак відповідної ухвали суду у судовому реєстрі журналісти не знайшли, а на запит відповіді поки що не отримали.

Журналіст та громадський діяч з Дніпра Іван Красіков ще 30 березня писав про службу Чорнобука в Амур-Нижньодніпровському районному центрі комплектування Дніпра.

Адвокат Чорнобука не підтвердив і не спростував дані щодо служби в військкоматі. Сам обвинувачений не відповів на запит. Але службу підозрюваного в держзраді вдалось підтвердити завдяки прокуратурі.

"На минулому судовому засіданні, 16 травня, сторона захисту заявила клопотання про зупинення судового провадження у зв’язку з призовом обвинуваченого на військову службу. Печерський суд задовольнив це клопотання, розгляд призупинено. Була відповідна довідка з Центру комплектації, що він мобілізований, однак жодних деталей сторона захисту не надавала", – розповіла прессекретарка прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя Катерина Діденко.

Джерела Центру журналістських розслідувань говорять, що Валерій Чорнобук служить юристом у Амур-Нижньодніпровському військоматі. Тож має доступ до дуже чутливої інформації, що стосується мобілізаційних та персональних даних.

У 2014 Чорнобук уже мав "військовий" досвід, він навіть отримав статус учасника бойових дій. Екссуддя після ганебної співпраці з окупантами поїхав до Дніпра і пішов добровольцем. Був начальником бані в тилу.

Відповідно до статті 335 Кримінального процесуального кодексу України, перебування обвинуваченого на військовій службі є однією з поважних причин, щоб зупинити кримінальне провадження. Для цього адвокату потрібно подати відповідне клопотання з довідкою або витягом з наказу військової частини.

Чорнобук скористався можливістю, яку надає закон. Однак зупиняти розгляд справи з причини мобілізації закон суддю не зобов’язує. Суддя Вищого антикорсуду Тетяна Гавриленко пояснила, що суд має оцінювати, де саме перебуває цей мобілізований, який цей рід військ, чи виконує він бойові завдання, яка його посада і взагалі чим він займається.