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Минулої доби через росіян у Херсонській області загинула одна людина, пʼятеро поранені

Серед потерпілих – дитина. 

Минулої доби через росіян у Херсонській області загинула одна людина, пʼятеро поранені
Обстріли Херсонської області (ілюстративне фото)
Фото: Херсонська ОВА

Протягом минулої доби росіяни вчинили 61 обстріл Херсонської області, випустивши 309 снарядів з мінометів, артилерії, танків та БпЛА.

Херсон ворог обстріляв 11 разів (57 снарядів). Про це голова ОВА Олександр Прокудін повідомив у Telegram.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Через російську агресію 1 людина загинула, 5 (з них 1 – дитина) – дістали поранення", – написав він. 

З деокупованої території області евакуйовано 108 осіб.

Нагадаємо, учора в Херсонській області внаслідок обстрілу села Кізомис загинув чоловік. Росіяни вбивають людей у Херсонській області фактично щодня. 

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