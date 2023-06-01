В Києві викрили чоловіка, який допомагав чоловікам виїхати за кордон

Свої послуги він оцінив у 7,5 тис. доларів.

Співробітники поліції Києва спільно із працівниками СБУ викрили чоловіка, який допомагав чоловікам призовному віку незаконно виїхати за кордон.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції в Києві.

В цьому правоохоронці підозрюють мешканця міста Дніпро 1981 року народження.

Поліцейські встановили, що керівник благодійної організації допомагав “клієнтам” під виглядом волонтерів виїхати за межі України.

Для цього чоловік вносив неправдиву інформацію до бази даних “Шлях”. Свої послуги він оцінив у 7,5 тис. доларів.

Правоохоронці проводять заходи щодо встановлення інших осіб, які можуть бути причетні до цієї злочинної діяльності.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України – незаконне переправлення осіб через державний кордон України вчинені організованою групою або вчинені з корисливих мотивів.

Чоловіку загрожує від 7 до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала у Києві громадянина РФ, який продавав фіктивні документи для виїзду ухилянтів за кордон. Щоб внести фіктивні відомості до системи “Шлях”, зловмисник залучив спільника – чиновника Київської обласної військової адміністрації.