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В Києві викрили чоловіка, який допомагав чоловікам виїхати за кордон

Свої послуги він оцінив у 7,5 тис. доларів.

В Києві викрили чоловіка, який допомагав чоловікам виїхати за кордон
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції в Києві

Співробітники поліції Києва спільно із працівниками СБУ викрили чоловіка, який допомагав чоловікам призовному віку незаконно виїхати за кордон. 

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції в Києві.

В цьому правоохоронці підозрюють мешканця міста Дніпро 1981 року народження.

Поліцейські встановили, що керівник благодійної організації допомагав “клієнтам” під виглядом волонтерів виїхати за межі України. 

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Для цього чоловік вносив неправдиву інформацію до бази даних “Шлях”. Свої послуги він оцінив у 7,5 тис. доларів.

Правоохоронці проводять заходи щодо встановлення інших осіб, які можуть бути причетні до цієї злочинної діяльності.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України – незаконне переправлення осіб через державний кордон України вчинені організованою групою або вчинені з корисливих мотивів. 

Чоловіку загрожує від 7 до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала у Києві громадянина РФ, який продавав фіктивні документи для виїзду ухилянтів за кордон. Щоб внести фіктивні відомості до системи “Шлях”, зловмисник залучив спільника – чиновника Київської обласної військової адміністрації.

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