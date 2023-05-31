Головне за день. Середа, 31 травня

16 відбитих ворожих атак на сході, ворожі обстріли, новий голова Одеської обладміністрації, додаткова безпекова допомога від США. Яким запам’ятається 462-й день повномасштабної війни.

Генштаб Збройних Сил України повідомив, oj загарбники продовжують зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. За добу підрозділи Сил оборони відбили 16 ворожих атак.

Окупанти на Куп’янському напрямку вели безуспішні наступальні дії західніше Масютівки Харківської області та у напрямках Новоселівського і Стельмахівки Луганської області. На Лиманському виявилися безуспішними наступальні дії ворога у районі Білогорівки, а на Бахмутському - у напрямку Оріхово-Василівки та Білої Гори.

Упродовж доби окупанти завдали двох ракетних та 22 авіаційних ударів і здійснили близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Українська авіація завдала дев'ятьох ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Українські захисники знищили два ворожі розвідувальні БпЛА. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, артилерійський підрозділ на вогневій позиції, два склади боєприпасів та дві станції радіоелектронної боротьби.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 31 травня – в нашій новині.

Міністерство оборони США оголосило про додаткову безпекову допомогу для задоволення критичних потреб України в сфері безпеки та оборони.

Вартість цього пакета допомоги сягає 300 млн доларів, повідомила пресслужба Пентагону.

Що, крім додаткових боєприпасів для ЗРК Patriot, входить до складу цього пакету — в нашій новині.

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 31 травня, під час візиту до Одеси провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача.

Під час Ставки учасники вислухали генерал-майора, командувача оперативно-стратегічного угруповання військ «Одеса» Едуарда Москальова щодо оперативної ситуації у його зоні відповідальності. Також з доповіддю виступав і командувач ВМС Олексій Неїжпапа. Він розповів про захист прибережної інфраструктури, функціонування "зернової угоди" та інші важливі питання.

"Доповіді Генштабу та Міноборони. Звіти командувачів. Нашим силам вдалося стабілізувати ситуацію на Хортиці, повідомив генерал Сирський (командувач Сухопутними військами Олександр Сирський - ред.). Важливі доповіді Буданова (начальника ГУР Кирила Буданова - ред.) та Малюка (глави СБУ Василя Малюка - ред.) про заходи в рамках їхньої компетенції. Тут без подробиць", - уточнив Зеленський.

Президент Володимир Зеленський призначив нового голову Одеської обласної адміністрації. Ним став прокурор Києва Олег Кіпер.

"Призначити Кіпера Олега Олександровича головою Одеської обласної державної адміністрації", — йдеться в указі президента №312/2023.

Пізніше президент Зеленський представив новопризначеного голову ОВА на нараді з військовим командуванням та керівниками правоохоронних органів регіону.

Сьогодні Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду зменшила суму застави ексголові Верховного Суду Всеволоду Князєву зі 107,3 до 75 мільйонів гривень. Відпустити Князєва з-під варти суд відмовився.

Захист Князєва просив відпустити ексголову Верховного Суду під домашній арешт. Водночас прокурор виступив проти, стверджуючи, що підозрюваний може переховуватись і впливати на слідство.

Сам Князєв, як і його адвокати, стверджував, що не може заплатити заставу в 107,3 мільйона гривень, котра дорівнює його зарплаті за 35 років.

Також суддя наполягав, що не має доступу до своїх грошей, оскільки підозрює, що його рахунки арештували.

В свою чергу, прокуратура підтвердила арешт всіх рахунків і майна Князєва, але, за даними слідства, той має "запас".

Докладніше – в новині.

Столичні поліцейські заявили про викриття ще дев’ятьох громадян, які публікували у соцмережах відео роботи ППО.

“Мешканці міста знімали роботу протиповітряної оборони під час чергової атаки РФ на Київ, а потім виклали відео у соціальних мережах. Правоохоронці встановили усіх фігурантів та передали працівникам СБУ”, – йдеться в повідомленні.

За даними поліції, порушниками виявилися сім жінок та двоє чоловіків віком від 23 до 49 років. Своїми діями вони могли розкрити специфіку роботи ППО.

Усіх їх було доставлено до відділів поліції, де з ними поспілкувалися оперативні співробітники та вони надали пояснення. Наразі їх передано співробітникам Служби безпеки України для з’ясування усіх обставин.

Поліція Києва знову нагадала про заборону фото та відеофіксації роботи ППО.

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