П'ять ворожих безпілотників знищили на Миколаївщині

Серед втрат окупантів - два БпЛА "Мерлін-ВР", два ударні дрони “Ланцет” та Орлан-10".

На Миколаївщині українські військові знищили п'ять російських безпілотників.

Про це повідомляє повітряне командування "Південь".

Силами та засобами протиповітряної оборони було знищено п'ять російських безпілотників, зокрема, два БпЛА "Мерлін-ВР", два ударні БпЛА “Ланцет” та один дрон "Орлан-10".

Нагадаємо, сьогодні Генштаб ЗСУ повідомляв, що українські захисники знищили два ворожі розвідувальні БпЛА.

У ніч на 30 травня тривала ворожа атака безпілотниками “Shahed-136/131”. Майже всі ударні дрони - 29 одиниць - бцли знищені на підступах до столиці і в небі над Києвом.