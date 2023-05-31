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Російський НПЗ у Краснодарському краю міг атакувати прототип українського дрона-камікадзе Beaver

Випадок на Афіпському НПЗ показує - Україна зможе все частіше атакувати будь-яку російську ціль у радіусі 500 кілометрів.

Нафтопереробний завод у Краснодарському краю - в місті Афіпський - зазнав зранку, 31 травня, атаки безпілотника, який може бути прототипом українського дрона-камікадзе Beaver, пише Bild.

Напад стався невдовзі після атаки безпілотників на Москву. Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв у своєму телеграмі повідомив, що в результаті обстрілу спалахнула одна з установок з перегонки мазуту. 

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Видання зазначає, що випадок на Афіпському НПЗ показує - Україна зможе все частіше атакувати будь-яку російську ціль у радіусі 500 кілометрів.

Нафтопереробний завод у Афіпському виготовляє нафтохімічну продукцію з 1960-х років; він переробляє до шести мільйонів тонн нафти на рік. 

Через обстріл НПЗ може відчутно постраждати постачання дизельного палива та бензину до окупованих частин України, тобто Криму та Запорізької, Херсонської і Донецької областей. 

Крім цього, нафтопереробний завод відігравав важливу роль в експорті нафтового коксу до Туреччини. Лише 2021 року Анкара імпортувала цей кокс на суму понад півмільярда євро. З руйнуванням нафтопереробного заводу експорт, ймовірно, зазнає різкого спаду.

Нагадаємо, днями стало відомо, що дрони намагалися наблизитися до території Ільського нафтопереробного заводу, який теж розташований у Краснодарському краю.

Тим часом Німеччина заявила, що міжнародне право дозволяє Україні бити по території Росії з метою самооборони.

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