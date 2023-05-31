Нам потрібно всіма силами допомогти Україні вести ефективний контрнаступ, - Макрон

"На карту в найближчі місяці поставлено саму можливість вибраного і, відповідно, міцного миру", - підкреслив президент Франції.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Україні необхідно допомогти проводити ефективний контрнаступ, передає Le Monde.

Виступаючи на безпековому форумі GLOBSEC у Братиславі, Макрон зауважив, що Путін "розбудив" НАТО "найсильнішим електрошоком", напавши на Україну.

"Сьогодні нам потрібно всіма силами допомогти Україні вести ефективний контрнаступ. Це важливо. Це те, що ми робимо. Ми повинні активізувати його, тому що на карту в найближчі місяці поставлено саму можливість обраного і, отже, міцного світу", - підкреслив очільник Франції.

Макрон також підкреслив важливість посилення сектора безпеки в Європі, зазначивши, що "європейська опора всередині НАТО" має бути "незамінною" для того, щоб викликати довіру в довгостроковій перспективі.

"Ми, європейці, повинні в майбутньому мати власну здатність захищати себе...", - додав французький президент.

Макрон також висловився про майбутнє РФ, зауваживши, що "Росія залишиться Росією з тими самими кордонами" , і що "нам потрібно побудувати простір" , який дозволить "мирно, без будь-якої наївності, співіснувати з Росією завтрашнього дня".

Нагадаємо, президент Франції нині також закликав до "надійних та відчутних" гарантій безпеки для України. Ці гарантії безпеки, за словами Макрона, мають бути надані не лише тому, що Україна "захищає Європу", а й тому, що вона "так добре оснащена".

Тим часом сенатор від Республіканської партії США Ліндсі Грем очікує на успішний український контрнаступ проти російських загарбників.