Санду сподівається, що Молдова разом Придністров'ям до 2030 року буде у ЄС

Вона вважає, що розв'язання проблеми Придністров'я полягає у боротьбі з корупцією.

Президентка Молдови Мая Санду сподівається, що країна, включно з Придністров'ям, стане членом Європейського Союзу до 2030 року.

Про це вона сказала в інтерв'ю Bloomberg.

Санду зазначила, що Росія намагається дестабілізувати країну, але Молдова разом з окупованим Придністров'ям може до 2030 року приєднатися до Європейського Союзу, попри нинішню присутність у регіоні російських військ.

Санду вважає, що розв'язання проблеми Придністров'я полягає у проведенні економічних реформ та боротьбі з корупцією. На її думку, це "покаже людям у Придністров'ї, що зв'язки з Євросоюзом, а не з Росією принесуть користь їхньому життю".

"Що раніше ми підвищимо рівень життя, то швидше ми матимемо шанс на возз'єднання (з ЄС - ред.)", – сказала Санду.

Нагадаємо, що 21 травня у Кишиневі десятки тисяч людей зібралися на мітинг на підтримку євроінтеграції.