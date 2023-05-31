САП підтвердила, що депутат Київради Трубіцин виїхав із України (доповнено)
САП підтвердила, що депутат Київради Трубіцин виїхав із України (доповнено)
Верховна Рада зробила перший крок для збільшення виплат військовим
Верховна Рада зробила перший крок для збільшення виплат військовим
У Києві затримали ще дев’ятьох громадян, які публікували у соцмережах відео роботи ППО
У Києві затримали ще дев’ятьох громадян, які публікували у соцмережах відео роботи ППО
Чи повернуть військовим додаткові виплати?
Чи повернуть військовим додаткові виплати?
У передмісті Бахмута ЗСУ призупинили рух, - Маляр
У передмісті Бахмута ЗСУ призупинили рух, - Маляр
Удари по Москві. Чому це важливо
Удари по Москві. Чому це важливо
Бабак відмовився від наукового ступеня слідом за Лісовим
Бабак відмовився від наукового ступеня слідом за Лісовим
У ВР напрацювали новий законопроєкт про повернення доплат військовим
У ВР напрацювали новий законопроєкт про повернення доплат військовим
Ердоган переміг. Чи зміниться зовнішня політика Туреччини
Ердоган переміг. Чи зміниться зовнішня політика Туреччини
ГоловнаСвіт

Санду сподівається, що Молдова разом Придністров'ям до 2030 року буде у ЄС

Вона вважає, що розв'язання проблеми Придністров'я полягає у боротьбі з корупцією.

Санду сподівається, що Молдова разом Придністров'ям до 2030 року буде у ЄС
Фото: EPA

Президентка Молдови Мая Санду сподівається, що країна, включно з Придністров'ям, стане членом Європейського Союзу до 2030 року. 

Про це вона сказала в інтерв'ю Bloomberg.

Санду зазначила, що Росія намагається дестабілізувати країну, але Молдова разом з окупованим Придністров'ям може до 2030 року приєднатися до Європейського Союзу, попри нинішню присутність у регіоні російських військ.

Санду вважає, що розв'язання проблеми Придністров'я полягає у проведенні економічних реформ та боротьбі з корупцією. На її думку, це "покаже людям у Придністров'ї, що зв'язки з Євросоюзом, а не з Росією принесуть користь їхньому життю".

"Що раніше ми підвищимо рівень життя, то швидше ми матимемо шанс на возз'єднання (з ЄС - ред.)", – сказала Санду.

Підписуйтесь на наш Google News

Нагадаємо, що 21 травня у Кишиневі десятки тисяч людей зібралися на мітинг на підтримку євроінтеграції.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies