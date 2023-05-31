У ЄС хочуть запровадити нові підстави для призупинення безвізових режимів з третіми країнами

Європейська комісія розпочинає консультації з Європейським парламентом і Радою ЄС, аби визначити шляхи вдосконалення механізму призупинення безвізових режимів з Євросоюзом.

Про це повідомила пресслужба Єврокомісії.

Механізм призупинення візового режиму викладено у статті 8 Візового регламенту. Його основна мета полягає в тому, щоб уможливити тимчасове призупинення безвізового режиму в разі раптового та значного зростання нелегальної міграції або ризиків для безпеки.

У комісії зазначили, що безвізовий режим дає значні економічні, соціальні та культурні переваги державам-членам євроблоку і третім країнам. Водночас минулі роки показали, що безвізові поїздки можуть спричинити значні проблеми міграції та безпеки.

“Недостатнє узгодження візового режиму з візовою політикою ЄС може перетворити безвізову країну на транзитний центр для нелегальних в’їздів до ЄС”, − йдеться у повідомленні.

Так сталося під час безвізового в’їзду на Західні Балкани громадян країн, які потребують візи до ЄС, що збільшило кількість нелегальних в’їздів до Євросоюзу у 2022 році.

Крім того, схеми надання громадянства для інвесторів, які діють у країнах із безвізовим режимом, становлять ризики для безпеки, зокрема пов’язані з проникненням організованої злочинності, відмиванням грошей, ухиленням від сплати податків і корупцією. Вони дозволяють громадянам країн, які не входять до ЄС, отримати громадянство безвізової країни та безвізово в’їжджати до ЄС, минаючи процедуру отримання короткострокової візи ЄС.

Відтак у ЄС хочуть змінити правила моніторингу функціонування безвізового режиму з третіми країнами.

Майбутній перегляд правил, зокрема, може включати:

нові підстави для призупинення для усунення нових ризиків;

адаптацію порогів для спрацьовування механізму;

удосконалення процедури, аби зробити її більш ефективною та гнучкою;

посилення положень моніторингу та звітності.

Унаслідок Єврокомісія восени 2023 року представить законодавчу пропозицію щодо перегляду механізму призупинення віз.

Наразі Євросоюз має безвізовий режим із 61 країною, що не входить до блоку. 25 країн мають угоди про скасування візового режиму з ЄС, а 8 отримали звільнення від візового режиму унаслідок успішного завершення діалогу про лібералізацію візового режиму (Албанія, Боснія і Герцеговина, Чорногорія, Північна Македонія, Сербія, Грузія, Молдова та Україна).

Нагадаємо, у жовтні Єврокомісія надасть звіт із оцінкою виконання Україною семи кроків на шляху до вступу в ЄС. До цього, в червні, буде усна оцінка.