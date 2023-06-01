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Росія з початку повномасштабної війни вбила в Україні 484 дитини, 992 зазнали поранень

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 462, Харківській – 279, Київській – 128, Херсонській – 103, Запорізькій – 91, Миколаївській – 89, Дніпропетровській – 74, Чернігівській – 71, Луганській – 67.

Росія з початку повномасштабної війни вбила в Україні 484 дитини, 992 зазнали поранень

Станом на ранок 1 червня 2023 року більше ніж 1476 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 484 дитини загинули та понад 992 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Зазначається, що ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 462, Харківській – 279, Київській – 128, Херсонській – 103, Запорізькій – 91, Миколаївській – 89, Дніпропетровській – 74, Чернігівській – 71, Луганській – 67.

В Офісі генпрокурора також зазначили, що 31 травня через обстріл ворогом залізничної колії між селищем Межиріч та Булахівка Дніпропетровської області травмовано восьмирічного хлопчика. Того ж дня внаслідок обстрілу окупантами села Широка Балка Херсонської області поранено трирічну дівчинку.

Сьогодні, 1 червня, внаслідок ракетного обстрілу Києва загинула дев'ятирічна дівчинка та постраждала дівчинка 13 років

Також в Офісі генпрокурора нагадали, що в Україні діє платформа "Діти війни", на яку можна повідомити та знайти всю інформацію про дітей, які постраждали внаслідок війни.

Нагадаємо, 31 травня в Києві відкрили Центр захисту прав дитини, який протидіятиме злочинам Росії проти українських дітей.

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