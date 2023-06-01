Добровольці з РДК і легіону "Свобода Росії" оголосили про ще одну операцію на території РФ

Згідно з повідомленням, цього разу вони зібрались до Шебекіно Бєлгородської області.

Військові з Руського добровольчого корпусу та легіону "Свобода Росії" оголосили другу фазу своїх операцій на території РФ.

Згідно з повідомленням командира РДК у Telegram, "зовсім скоро" бійці будуть на околиці Шебекіно – це Бєлгородська область.

"Путінська армія знову бʼє по площах, але цього разу це не мирні українські міста, а вже російські села. Залишайтеся в своїх будинках чи пройдіть в укриття! РДК не воював і не воює з мирним населенням", – запевнили вони.

"Свобода Росії" повідомила, що перебуває на кордоні і йде "звільняти всю Росію від Бєлгорода до Владивостока".

РДК і "Свобода Росії" складаються із громадян РФ, що, як вони стверджують, воюють на боці України. Уперше гучного розголосу ці формування набули 2 березня, коли добровольці з РДК перетнули кордон і зайшли в Брянську область. У ГУР тоді зазначили, що це – внутрішнє протистояння у РФ.

22 травня російські добровольчі формування РДК і так званий легіон "Свобода Росії" заявили, що повертаються "звільняти" РФ. У прикордонних районах пролунали вибухи.

У ГУР повідомили, що Легіон "Свобода Росії" та бійці "Руського добровольчого корпусу" проводять на території Бєлгородської області операцію зі створення "смуги безпеки" для захисту цивільних українців. Розвідка наголосила, що операцію проводять винятково громадяни Росії, і ця ситуація є внутрішнім протистоянням.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов у ефірі телемарафону сказав, що до повстанців прекрасно ставиться місцеве населення – жителі Бєлгородської області виявили велику лояльність до представників РДК і легіону "Свобода Росії".

24 травня Легіон "Свобода Росії" та Руський добровольчий корпус оголосили про завершення операції на території РФ, але обіцяли повернутися.

Докладно про операцію читайте в тексті експерта Центру оборонних стратегій Віктора Кевлюка "Похід у Росію. Далі буде".