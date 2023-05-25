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РДК і "Свобода Росії" повідомили про завершення "операції" у РФ, але обіцяли повернутися

Вони повідомили, що забрали назад техніку, яку росіяни відібрали у ЗСУ під Бахмутом. 

РДК і "Свобода Росії" повідомили про завершення "операції" у РФ, але обіцяли повернутися
Фото: Легіон Свобода Росії

Легіон "Свобода Росії" та Руський добровольчий корпус повернулися після "операції" на російській території. Учора ввечері вони дали пресконференцію в прикордонному районі України.

Один із командирів добровольців, "Цезар", заявив про успішне виконання операції в Грайворонському районі (Бєлгородська область) та досягнення її цілей. За його словами, супротивник частково був розгромлений, частково ганебно втік. Добровольцям вдалось "затрофеїти" техніку та взяти полонених. 

"Ми прийдемо знову. Бєлгород, Брянськ, Курськ, Воронеж, Ростов, Москва – чекайте нас", – сказав він.

"Цезар" наголосив, що поки добровольці рухались російськими населеними пунктами, не чіпаючи цивільних, російська армія обстрілювала своє ж населення з артилерії та авіації. 

"Разом з РДК на території Росії ми використовували техніку, які в свій час армія кремлівських зомбі відібрала у ЗСУ під Бахмутом. Цю техніку ми успішно "перетрофеїли" та повернули назад", – сказав "Цезар".

За його словами, за час операції втрати склали дві особи загиблими і 10 пораненими. 

Нагадаємо, 22 травня російські добровольчі формування РДК і так званий легіон "Свобода Росії" заявили, що повертаються "звільняти" РФ. У прикордонних районах пролунали вибухи.

Місцева влада спочатку заперечувала, що в області відбувається щось екстраординарне, але визнала, що була атака безпілотників. Губернатор Бєлгородської області РФ Гладков стверджував, що БпЛА скинув вибухівку. А губернатор Брянської області Богомаз заявив про обстріл одного населеного пункту. Згодом російська влада зізналася, що на територію Бєлгородської області проникнули "диверсанти". Росіяни евакуювали обʼєкт "Бєлгород-22", де зберігались ядерні боєприпаси. 

У ГУР повідомили, що Легіон "Свобода Росії" та бійці "Руського добровольчого корпусу" проводять на території Бєлгородської області операцію зі створення "смуги безпеки" для захисту цивільних українців. Розвідка наголосила, що операцію проводять винятково громадяни Росії, і ця ситуація є внутрішнім протистоянням. 

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов учора у ефірі телемарафону сказав, що до повстанців прекрасно ставиться місцеве населення – жителі Бєлгородської області виявили велику лояльність до представників РДК і легіону "Свобода Росії". 

РДК і "Свобода Росії" складаються із громадян РФ, що, як вони стверджують, воюють на боці України. Уперше гучного розголосу ці формування набули 2 березня, коли добровольці з РДК перетнули кордон і зайшли в Брянську область. У ГУР тоді зазначили, що це – внутрішнє протистояння у РФ. 

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