В Дніпрі дерусифікували сім топонімів

Була перейменована, серед інших, вулиця Мінська.

Міськрада Дніпра 24 травня перейменувала сім вулиць, чиї назви були пов'язані з Росією.

Про це повідомила пресслужба міськради Дніпра.

Перейменовані були наступні топоніми:

пров. Баженова (Шевченківський р-н) відтепер пров. Тернуватий Яр.

Вул. Бородинська (Шевченківський р-н) – вул. Вартових Неба.

Вул. Камчатська (Новокодацький, Чечелівський р-н) – вул. Героїв УПА.

Вул. Леваневського (Чечелівський р-н) – вул. Львівська.

Вул. Маршала Малиновського (Амур-Нижньодніпровський, Самарський р-н) – вул. Сонячна Набережна.

Вул. Мінська (Амур-Нижньодніпровський р-н) – вул. Менська.

Вул. Чебоксарська (Самарський р-н) – вул. Коростенська.

Нагадаємо, минулої осені одну з центральних вулиць Дніпра, яка раніше мала назву Шмідта, перейменували на честь лідера Організації українських націоналістів Степана Бандери.

А влітку минулого року мер Дніпра анонсував “лагідну українізацію” міста.