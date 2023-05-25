В Дніпрі дерусифікували сім топонімів

Міськрада Дніпра 24 травня перейменувала сім вулиць, чиї назви були пов'язані з Росією.
Про це повідомила пресслужба міськради Дніпра.
Перейменовані були наступні топоніми:
- пров. Баженова (Шевченківський р-н) відтепер пров. Тернуватий Яр.
- Вул. Бородинська (Шевченківський р-н) – вул. Вартових Неба.
- Вул. Камчатська (Новокодацький, Чечелівський р-н) – вул. Героїв УПА.
- Вул. Леваневського (Чечелівський р-н) – вул. Львівська.
- Вул. Маршала Малиновського (Амур-Нижньодніпровський, Самарський р-н) – вул. Сонячна Набережна.
- Вул. Мінська (Амур-Нижньодніпровський р-н) – вул. Менська.
- Вул. Чебоксарська (Самарський р-н) – вул. Коростенська.
Нагадаємо, минулої осені одну з центральних вулиць Дніпра, яка раніше мала назву Шмідта, перейменували на честь лідера Організації українських націоналістів Степана Бандери.
А влітку минулого року мер Дніпра анонсував “лагідну українізацію” міста.