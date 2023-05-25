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В Дніпрі дерусифікували сім топонімів

Була перейменована, серед інших, вулиця Мінська.

В Дніпрі дерусифікували сім топонімів
Фото: Пресслужба міськради Дніпра

Міськрада Дніпра 24 травня перейменувала сім вулиць, чиї назви були пов'язані з Росією.

Про це повідомила пресслужба міськради Дніпра.

Перейменовані були наступні топоніми:

  • пров. Баженова (Шевченківський р-н) відтепер пров. Тернуватий Яр.
  • Вул. Бородинська (Шевченківський р-н) – вул. Вартових Неба.
  • Вул. Камчатська (Новокодацький, Чечелівський р-н) – вул. Героїв УПА.
  • Вул. Леваневського (Чечелівський р-н) – вул. Львівська.
  • Вул. Маршала Малиновського (Амур-Нижньодніпровський, Самарський р-н) – вул. Сонячна Набережна.
  • Вул. Мінська (Амур-Нижньодніпровський р-н) – вул. Менська.
  • Вул. Чебоксарська (Самарський р-н) – вул. Коростенська.

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Нагадаємо, минулої осені одну з центральних вулиць Дніпра, яка раніше мала назву Шмідта, перейменували на честь лідера Організації українських націоналістів Степана Бандери.

А влітку минулого року мер Дніпра анонсував “лагідну українізацію” міста.

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