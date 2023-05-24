Держдепартамент США схвалив продаж Україні системи ППО NASAMS

Держдепартамент США прийняв рішення про схвалення продажу уряду України національної перспективної зенітно-ракетної системи (NASAMS) та пов’язаного з нею обладнання орієнтовною вартістю 285 млн доларів.

Про це йдеться у повідомленні DSCA.

Зазначається, що Україна звернулась з проханням купити комплекс NASAMS включно із радаром, пусковими установками, системами зв'язку та керування вогнем, тягачами, генераторами та іншими суміжними елементами матеріально-технічного та програмного забезпечення.

“Отримання та ефективне розгортання цього потенціалу посилить здатність України захищати свій народ і захистити критичну національну інфраструктуру”, - йдеться у документі.

Нагадаємо, зенітно-ракетні комплекси NASAMS, які Україні передали західні партнери, за п'ять місяців бойової роботи збили понад 100 російських ракет і дронів.