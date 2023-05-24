​Прокуратура покроково відтворила картину ДТП з депутаткою Ар'євою
​Прокуратура покроково відтворила картину ДТП з депутаткою Ар'євою
Коли суддям стане невигідно брати хабарі?
Коли суддям стане невигідно брати хабарі?
Порошенко про європейське турне Зеленського: це важливо для забезпечення успішного наступу ЗСУ
Порошенко про європейське турне Зеленського: це важливо для забезпечення успішного наступу ЗСУ
Жіночі купе і вагони в поїздах. Як це працює у світі – Чехія, Німеччина, Австрія, Японія
Жіночі купе і вагони в поїздах. Як це працює у світі – Чехія, Німеччина, Австрія, Японія
Повернення кривавого Асада
Повернення кривавого Асада
ПЦУ перейде на новий календар із 1 вересня: що зміниться
ПЦУ перейде на новий календар із 1 вересня: що зміниться
До повстанців у Бєлгородській області прекрасно поставились місцеві, а з боку влади спостерігається хаос і паніка, – розвідка
До повстанців у Бєлгородській області прекрасно поставились місцеві, а з боку влади спостерігається хаос і паніка, – розвідка
Оксен Лісовий: "Сьогодні діти в школі можуть збирати FPV-дрони"
Оксен Лісовий: "Сьогодні діти в школі можуть збирати FPV-дрони"
Росія утримує значну частину території Бахмута та його околиць, але Україна продовжує бої в районі міста, – Пентагон (доповнено)
Росія утримує значну частину території Бахмута та його околиць, але Україна продовжує бої в районі міста, – Пентагон (доповнено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Держдепартамент США схвалив продаж Україні системи ППО NASAMS

Вартість угоди складає 285 млн доларів.

Держдепартамент США схвалив продаж Україні системи ППО NASAMS
Зенітні ракетні комплекси NASAMS
Фото: ukrinform.ua

Держдепартамент США прийняв рішення про схвалення продажу уряду України національної перспективної зенітно-ракетної системи (NASAMS) та пов’язаного з нею обладнання орієнтовною вартістю 285 млн доларів. 

Про це йдеться у повідомленні DSCA.

Зазначається, що Україна звернулась з проханням купити комплекс NASAMS включно із радаром, пусковими установками, системами зв'язку та керування вогнем, тягачами, генераторами та іншими суміжними елементами матеріально-технічного та програмного забезпечення. 

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

“Отримання та ефективне розгортання цього потенціалу посилить здатність України захищати свій народ і захистити критичну національну інфраструктуру”, - йдеться у документі.

Нагадаємо, зенітно-ракетні комплекси NASAMS, які Україні передали західні партнери, за п'ять місяців бойової роботи збили понад 100 російських ракет і дронів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies