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На Харківщині чоловік підірвався на невідомому вибуховому пристрої

Внаслідок вибуху чоловік отримав поранення.

На Харківщині чоловік підірвався на невідомому вибуховому пристрої
Фото: Вікіпедія

Сьогодні, 24 травня, в Ізюмському районі Харківської області чоловік підірвався на невідомому вибуховому пристрої.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Поліцейські встановили, що 33-річний чоловік їхав на роботу в село Олександрівка Ізюмського району на тракторі. На дорозі побачив невідомий предмет, схожий на міну. Коли чоловік взяв в руки вибуховий пристрій, той здетонував”, - розповіли в поліції.

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В результаті вибуху чоловік отримав поранення, його доставили до місцевої лікарні.

За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на території Харківської області поліцейські щодня виявляють та знешкоджують вибухонебезпечні предмети. Найчастіше знаходять протитанкові міни, а також протипіхотні міни ПФМ-1С “Пелюстка”. 

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