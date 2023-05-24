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На Луганщині окупанти збільшили кількість блокпостів, - ОВА

Росіяни роблять загороджувальні рови.

На Луганщині окупанти збільшили кількість блокпостів, - ОВА
Фото: “Енергоатом”

На тимчасово окупованій території Луганської області загарбники готуються до оборони.

Про це повідомив у Телеграмі начальник Луганської ОВА Артем Лисогор.

"Противник готується до оборони й дуже переживає з приводу нашого наступу, є навіть панічні настрої. Росіяни збільшили кількість блокпостів, трохи посилили їх, роблять загороджувальні рови. Противник постійно рухається, перекидає резерви", – поінформував Лисогор.

Він зазначив, що росіяни намагаються наступати на Білогорівку, але українські військові тримають територію та завдають ворогу вогневого ураження. "Гаряче" зараз також у Невському та інших населених пунктах.

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Нагадаємо, що за даними ОВА, у Луганській області ворог намагався штурмувати Білогорівку, наземні атаки росіян підтримувалися артилерією та авіацією, але успіху вони не досягли. Артилерійських та мінометних обстрілів минулої доби зазнали Стельмахівка, Невське. За добу противник здійснив 95 обстрілів (418 снарядів). 

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