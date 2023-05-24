На Луганщині окупанти стратили чоловіка за проукраїнські погляди

У Сватівському районі Луганської області російські окупанти повісили чоловіка за проукраїнську позицію.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

Російські нелюди постійно тиснули на українця, тягали на допити і хотіли зламати.

За словами чиновника, сватівчанин не змінював власних поглядів та чекав на звільнення. Стратили його у рідній Нижній Дуванці.

"Під час деокупації територій будуть проводити ретельні стабілізаційні заходи. Запевню, що кожного ката і колаборанта покарання знайде! А якщо не загинуть на полі бою або від куль власних загонів і встигнуть втекти - щодня будуть прокидатися у страху" - зазначив чиновник.

Нагадаємо, що завдяки перехопленню української розвідки стало відомо, як російський військовослужбовець розповів про розстріл сотень цивільних на Луганському напрямку.