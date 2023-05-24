Залякування Росією країн-членів FATF не є несподіванкою, - міністр фінансів Марченко

Міністерство фінансів України висловило занепокоєння у зв'язку з повідомленнями про спроби Росії шантажувати країни-члени Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (FATF).

Як заявив міністр фінансів Сергій Марченко, водночас така поведінка РФ не є несподіванкою, йдеться на сайті Мінфіну.

"Росія вдається до залякування партнерів, і це викликає занепокоєння, але в той же час не є несподіванкою. Зіткнувшись з переконливими доказами недотримання стандартів FATF, Росія вдалася до шантажу та політичного тиску. Це ще один приклад грубого порушення Росією зобов'язань щодо міжнародного співробітництва та взаємної поваги, за якими члени FATF впроваджують та підтримують стандарти групи", - сказав Марченко.

Засідання групи має відбутися у Парижі 19-23 червня. Через шантаж РФ хоче уникнути потрапляння до "чорного списку".

Очільник Мінфіну наголосив, що ризики, які Росія створює для глобальної фінансової безпеки, тільки зросли. Це і посилення злочинної кібердіяльності, і військова та фінансова співпраця з державами, що перебувають під санкціями ООН, а також розгортання терористичних організацій в Україні та Африці й активізація зусиль з обходу санкцій та дії, що загрожують світові ядерною катастрофою.

Нагадаємо, FATF цьогоріч у лютому припинила членство Росії, а торік заборонила брати участь у своїх поточних і майбутніх проєктах.

До цього з таким проханням, а також вимогою внести країну-агресора до "чорного списку" ще торік зверталася Верховна Рада України.

Тепер же РФ, аби не потрапити до списку, взялася шантажувати країни-члени, зокрема Індію. Росія погрожує припинити спільні проєкти як-от співпраця між Роснафтою та індійською Nayara Energy Limited, експорт російського озброєння та військової техніки до Індії, а також технічне співробітництво в оборонній сфері тощо.