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Половина американців підтримує допомогу з озброєнням Україні, – опитування

Розміщення біженців із України в США підтримали 56%. 

Половина американців підтримує допомогу з озброєнням Україні, – опитування
Фото: EPA/UPG

Підтримка американців допомоги Україні протягом року трохи згасла, але залишається високою, йдеться у опитуванні незалежного дослідницького інституту NORC при Університеті Чикаго. Деякі параметри підтримки зросли у квітні порівняно з січнем. 

У квітні 2023 за економічні санкції проти Росії виступали 58% опитаних, проти – 14%, 27 процентів були байдужими. В січні рівень підтримки постачань склав 63%, а в травні 2022 – 71%. 

Постачання озброєння у квітні цього року підтримували 50% американців, у січні – 48%, а в травні 2022 – 60%. 

Розміщення біженців із України в США підтримали 56% у квітні, 55% у січні і 64% у травні 2022. 

За надання урядового фінансування напряму Україні висловилися 40% у квітні, 37% у січні та 44% у травні 2022. 

Фото: norc.org

Опитування AP-NORC проводилися 12-16 травня 2022 року з 1172 дорослими та 26-30 січня 2023 року з 1068 дорослими по всій країні, а опитування UChicago Harris/NORC проводилося 13-17 квітня 2023 року з 1180 дорослими по всій країні.

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