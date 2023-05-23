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Борис Джонсон у Техасі переконував республіканців посилити підтримку України: “Вони переможуть Путіна”

Колишній британський прем'єр взяв участь в обіді з двома десятками провідних консервативних діячів американського штату.

Борис Джонсон у Техасі переконував республіканців посилити підтримку України: “Вони переможуть Путіна”
Фото: ОПУ

Колишній прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон вирушив до американського штату Техас, аби посилити підтримку України республіканцями.

Про це пише Politico.

Проукраїнські аналітичні центри запросили Джонсона на приватний обід у Далласі для зустрічі з двома десятками провідних консервативних діячів штату, включно з політиками, донорами і промисловцями. Ланч відбувся у понеділок. Колишній прем'єр-міністр Великобританії вилетів до Техасу у той час, коли все більше республіканців − законодавців, кандидатів та активістів, почали сумніватися у масштабах допомоги Києву. Очікується, що політична напруженість через війну ще більше зросте з наближенням виборів у США в 2024 році.

Меседж Джонсона був простим: “Америка повинна дотримуватися курсу в Україні. У довгостроковій перспективі це окупиться”. “Ви поставили на правильного “коня”. Україна переможе. Вони переможуть Путіна”, − сказав він техаським республіканцям.

Джонсон наполягав на тому, що підтримка Заходом України не має бути безстроковою, сказавши присутнім, що він “сподівається, що українці зможуть завдати дуже суттєвого контрудару цього літа”. Він також вірить, що є “перспектива повного російського військового краху”.

Говорячи про занепокоєння республіканців щодо того, що США повинні зосередити свою увагу на Китаї, а не на сухопутній війні у Східній Європі, Джонсон сказав, що перемога Путіна буде “жахливою за своїми наслідками для Південно-Східної Азії, для Південно-Китайського моря, для всіх сфер потенційного конфлікту між великими державами в наступні десятиліття”.

Навпаки, додав він, солідарність Заходу щодо України вже надіслала чітке повідомлення КНР. “З точки зору Пекіна, вони спостерігають за війною і вважають, що це значно посилило стратегічну неоднозначність і ризик, пов’язаний з авантюрою проти Тайваню”, − сказав Джонсон.

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Нагадаємо, два найвідоміші потенційні кандидати від Республіканської партії − колишній президент Дональд Трамп і губернатор Флориди Рон ДеСантіс − висловили скептицизм щодо непохитної підтримки України з боку Америки. Трамп пообіцяв укласти “угоду”, щоб “завершити цю війну за один день”, тоді як ДеСантіс спочатку назвав її “територіальною суперечкою”, яка не стосується “життєво важливих національних інтересів Америки”, хоча пізніше свою риторику частково змінив.

Лідер республіканців у Сенаті США Мітч Макконнелл зі свого боку вважає, що американське фінансування підтримки українських захисників триватиме, попри заклики окремих представників GOP скоротити або взагалі припинити допомогу Києву.

Техас стане ключовим полем битви на президентських виборах від Республіканської партії. 

Джонсон не вперше лобіював законодавців США від імені України. Він відвідав Вашингтон у січні, де публічно закликав адміністрацію Байдена надати Україні винищувачі, і під час тієї ж поїздки приватно зустрівся з законодавцями-республіканцями.

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