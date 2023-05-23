У Судані почалися бойові дії одразу після початку нового припинення вогню

Лідер спецпризначенців RSF заявив, що що його війська не відступлять, “поки ми не закінчимо цей переворот”.

Вчора у Судані почалося нове семиденне перемір’я, але очевидці вже заявили про подальші військові дії в столиці Хартумі та інших місцях.

Про це пише BBC.

Насильство почалося п'ять тижнів тому і було спровоковано боротьбою за владу між лідерами регулярної армії та спецпризначенями RSF.

Численні попередні спроби досягти тривалої паузи у бойових діях у північно-східній африканській країні були хиткими або зазнали краху.

Оптимізм відновився після офіційних переговорів за посередництва Саудівської Аравії та Сполучених Штатів. Нова угода передбачала “механізм моніторингу припинення вогню”. Але RSF випустили войовниче повідомлення за кілька годин до того, як угода мала набути чинності.

Генерал Мохамед Хамдан Дагало, більш відомий як Хемедті, записав аудіоповідомлення, в якому говориться, що його війська не відступлять, “поки ми не закінчимо цей переворот”.

Свідки розповіли агентству новин AFP про бойові дії на півночі Хартума через кілька хвилин після офіційного початку припинення вогню, а також про авіаудари на сході міста.

Нагадаємо, півтора тижні тому після майже тижневих переговорів армія та RSF підписали угоду про захист цивільного населення у Судані. Вони погодилися дозволити безпечний прохід для людей, які залишають зони бойових дій, захистити працівників з надання допомоги та не використовувати цивільних осіб як живий щит. Переговори проходили за посередництва США та Саудівської Аравії.