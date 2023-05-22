Литва стала частіше не надавати росіянам і білорусам дозвіл на проживання

Через загрозу безпеці Литви цього року 309 білорусів та 38 росіян не отримали посвідки на проживання в Литві.

В 2023 році року через загрозу безпеці Литви 347 росіян та білорусів не отримали дозвіл на проживання в нашій країні.

Про це повідомляє Delfi.

Як зазначила Голова Департаменту міграції Евеліна Гудзінскайте, найбільше її вражає той факт, що іноді вирішують, що підтримка війни не є загрозою безпеці держави.

Через загрозу безпеці Литви цього року 309 білорусів та 38 росіян не отримали посвідки на проживання в Литві.

"Були й такі, яким дозвіл на проживання не видали з інших причин, але більша частина іноземців все ж не отримала його через загрозу безпеці", - сказала Гудзінскайте.

До цього числа входять і білоруси та росіяни, котрі давно живуть у Литві і повинні були продовжити дозвіл на проживання.

Гудзінскайте зазначила, що раніше така причина відмови була рідкісною. В 2022 році у дозволі на проживання у Литві відмовили 163 громадянам різних країн з різних причин, з них лише 32 через загрозу безпеці.

"Зростання значне. Саме через війну ДМ посилив контроль. Громадяни Росії та Білорусі заповнюють спеціальну анкету, в якій вони повинні розповісти про свою роботу в минулому, про зв'язки з правоохоронними та силовими структурами, є питання про війну, про те, кого вони підтримують у війні”, - розповіла Гудзінскайте, і додала, що кількість відмов зросла через посилення перевірки.

Інколи були випадки приховування інформації, але потім все з'ясувалося, і посвідка на проживання скасовувалася.

Зараз щомісяця кілька десятків людей в анкеті вказують, що підтримують Росію та її мотиви.

Гудзінскайте сказала, що частина людей, які отримали відмову у вигляді проживання, звертаються до суду, і інколи суди вважають, що підтримка війни не є загрозою державі.

Нагадаємо, Литовський Сейм ухвалив резолюцію про визнання Комуністичної партії Литви відповідальною за тортури, винищення та депортацію мешканців країни.