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Литва стала частіше не надавати росіянам і білорусам дозвіл на проживання

Через загрозу безпеці Литви цього року 309 білорусів та 38 росіян не отримали посвідки на проживання в Литві. 

Литва стала частіше не надавати росіянам і білорусам дозвіл на проживання
Фото: Іван Станіславський

В 2023 році року через загрозу безпеці Литви 347 росіян та білорусів не отримали дозвіл на проживання в нашій країні. 

Про це повідомляє Delfi.

Як зазначила Голова Департаменту міграції Евеліна Гудзінскайте, найбільше її вражає той факт, що іноді вирішують, що підтримка війни не є загрозою безпеці держави. 

Через загрозу безпеці Литви цього року 309 білорусів та 38 росіян не отримали посвідки на проживання в Литві. 

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"Були й такі, яким дозвіл на проживання не видали з інших причин, але більша частина іноземців все ж не отримала його через загрозу безпеці", - сказала Гудзінскайте. 

До цього числа входять і білоруси та росіяни, котрі давно живуть у Литві і повинні були продовжити дозвіл на проживання. 

Гудзінскайте зазначила, що раніше така причина відмови була рідкісною. В 2022 році у дозволі на проживання у Литві відмовили 163 громадянам різних країн з різних причин, з них лише 32 через загрозу безпеці. 

"Зростання значне. Саме через війну ДМ посилив контроль. Громадяни Росії та Білорусі заповнюють спеціальну анкету, в якій вони повинні розповісти про свою роботу в минулому, про зв'язки з правоохоронними та силовими структурами, є питання про війну, про те, кого вони підтримують у війні”, - розповіла Гудзінскайте, і додала, що кількість відмов зросла через посилення перевірки. 

Інколи були випадки приховування інформації, але потім все з'ясувалося, і посвідка на проживання скасовувалася.

Зараз щомісяця кілька десятків людей в анкеті вказують, що підтримують Росію та її мотиви. 

Гудзінскайте сказала, що частина людей, які отримали відмову у вигляді проживання, звертаються до суду, і інколи суди вважають, що підтримка війни не є загрозою державі. 

Нагадаємо, Литовський Сейм ухвалив резолюцію про визнання Комуністичної партії Литви відповідальною за тортури, винищення та депортацію мешканців країни.

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