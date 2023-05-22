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Вибори у Туреччині: Оган, який зайняв третє місце, підтримав Ердогана

Другий тур виборів має відбутися 28 травня.

Вибори у Туреччині: Оган, який зайняв третє місце, підтримав Ердогана
Фото: Скрін з відео

Лідер правої турецької партії АТА Сінан Оган, який прийшов третім на виборах президента Туреччини у першому турі, заявив, що під час другого туру підтримає діючого президента Реджепа Ердогана.

Про це Оган заявив у понеділок, 22 травня, на пресконференції. 

Він закликав своїх прихильників голосувати за Ердогана. Оган набрав 5,2% голосів у першому турі виборів.

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Нагадаємо, що 14 травня у Туреччині відбулися вибори нового президента і парламенту. Чинний глави держави Реджеп Таїп Ердоган отримав 49,51% голосів, а його основний суперник Кемаль Киличдароглу – 44,88%.

Другий тур виборів має відбутися 28 травня.

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