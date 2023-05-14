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Туреччина обирає сьогодні президента і парламент

Нинішній президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган займає посаду більше 20 років. На виборах його головним конкурентом є Кемаль Киличдароглу.

Туреччина обирає сьогодні президента і парламент
Фото: EPA/UPG

У Туреччині розпочалися вибори нового президента і парламенту, пише Радіо Свобода.

Нинішній президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган займає посаду більше 20 років. На виборах його головним конкурентом є Кемаль Киличдароглу, призначений спільно шістьма опозиційними партіями “Народного альянсу”. Він відомий своїми виступами проти корупції та проєвропейським шляхом розвитку Туреччини. Також на президентську посаду балотується Сінан Оган від політичного блоку “Альянс Ата” (“Альянс предків”).

На думку експертів, це одні з найінтенсивніших виборів в історії Туреччини. Якщо жоден з кандидатів не здобуває понад 50% голосів у першому раунді, другий раунд відбудеться 28 травня.

Туреччина підійшла до виборів із цілою низкою проблем. Три місяці тому руйнівні землетруси на південному сході країни забрали життя понад 50 тисяч людей. Постраждалі регіони потребують відновлення.

Фото: EPA/UPG

Країна переживає економічну кризу. Через необачні заходи, за допомогою яких уряд Ердогана намагався зміцнити турецьку ліру з 2019 року, за підсумками 2021 року інфляція в країні перевищила 36%, у 2022 році − 80%. Підтримка чинного президента значно знизилася через інфляцію та зростання цін на продукти та товари першої необхідності.

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Невирішеним залишається і питання курдської меншості та курдського сепаратистського руху. Етнічні курди становлять близько 15-20% виборців.

Крім президента, громадяни Туреччини мають обрати 600 депутатів до парламенту.

Нагадаємо, Ердоган заявив, що піде з посади, якщо програє вибори, хоче експерти вважають, що без боротьби він владу не віддасть.

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