Наступного тижня заплановане ще одне засідання, на якому пакет можуть погодити.

Під час зустрічі у Брюсселі посли Європейського Союзу не домовились стосовно 11-го пакету санкцій проти Росії.

Про це повідомляє Польське радіо.

Наступного тижня заплановане ще одне засідання, на якому санкційний пакет можуть погодити.

Посол Польщі в ЄС Анджей Садось зазначив, що багато питань є дуже технічними та складними, тому потребують ретельного експертного аналізу.

Він зазначив, що вітає включення до проєкту нових обмежень проти російських транспортних компаній. Також посол висловив надію, що деякі з санкцій будуть запроваджені і проти Білорусі.

Крім того, Польща закликає поширити санкції на агропродовольчу продукцію з Росії.

Також є пропозиція запровадити санкції проти осіб, які брали участь у викраденні українських дітей та вивезенні їх на територію Росії. Їм має бути заборонений в’їзд до ЄС, їхні активи в Європі слід заблокувати.

На зустрічі врахували пропозицію Польщі щодо поширення санкцій на пропагандистів і суддів, що виносять вироки на політичних процесах.

Раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що переговори щодо 11 пакету санкцій проти Росії неможливі, поки Україна не виключить зі свого списку міжнародних спонсорів війни OTP Bank.