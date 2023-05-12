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Малійські солдати та найманці торік стратили у селі щонайменше 500 людей, − ООН

У причетності до вбивств звинуватили ПВК "Вагнер".

Малійські солдати та невідомі іноземні військовослужбовці могли стратити щонайменше 500 людей під час п’ятиденної операції в селі Моура у Малі в березні 2022 року.

Про це пише Reuters з посиланням на Управління Верховного Комісара ООН з прав людини в п’ятницю.

У звіті зазначено, що малійські солдати і “озброєні білі люди”, які говорять не знайомою місцевим жителям мовою, приземлилися на гелікоптерах і відкрили вогонь по жителях, що тікали. Протягом п'яти днів вони забирали мешканців, багатьох з яких розстріляли та кинули у канави.

Західні країни висловили стурбованість діяльністю російського ПВК “Вагнер” у Малі, зокрема звинуваченнями у її причетності до вбивств мирних жителів у Моурі. Малі, лідери якої захопили владу після державного перевороту 2021 року, і Росія раніше стверджували, що російські сили там не найманці, а інструктори, які допомагають місцевим оволодіти зброєю, купленою у РФ.

ООН оприлюднила звіт про інцидент після місячного розслідування нападу, який, на думку правозахисників, є найгіршим злочином у 10-річному конфлікті між ісламістськими групами та армією. У ньому загинули тисячі людей, а мільйони були змушені залишити домівку.

“Це надзвичайно тривожні висновки. Покарання без належного судового розгляду, зґвалтування та тортури під час збройного конфлікту прирівнюються до військових злочинів і можуть, залежно від обставин, прирівнюватися до злочинів проти людства”, − заявив Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк.

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Раніше повідомлялося, що в Моурі були вбиті ісламістські бойовики, а не мирні жителі. Звіт ООН базується на інтерв'ю з жертвами та свідками, а також на судово-медичних і супутникових знімках. Команда зі встановлення фактів отримала імена щонайменше 238 жертв.

Нагадаємо, у квітні внаслідок декількох атак у Малі загинули щонайменше 10 осіб, а 61 людина була поранена. Терористи вчинили атаку поблизу аеропорту Севаре. Невідомі, ймовірно, джигадисти, вчинили атаку неподалік малійської військової бази біля аеропорту Севаре. На базі зокрема перебувають бійці "груп Вагнера", найманці якої понад рік воюють на боці малійської хунти.

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