ЄС у новому пакеті санкцій хоче закрити лазівки для контрабандистів російської сирої нафти, − Politico

Зараз немає значного спротиву посиленню дотримання актуальних енергетичних ембарго − навіть з боку країн, які отримують вигоду від незадекларованого імпорту нафти РФ.

Прагнення Євросоюзу закрити лазівки, які дозволяють російській нафті надходити в Європейський Союз, знаходять широку підтримку з боку країн-членів, пише Politico з посиланням на посадовців та дипломатів.

Про це йшлося під час обговорення членами блоку нового, 11-го пакету антиросійських санкцій цього тижня.

За словами джерел, наразі немає значного спротиву посиленню дотримання актуальних енергетичних ембарго − навіть з боку країн, які, як відомо, отримують вигоду від незадекларованого імпорту російської сирої нафти.

Попередній варіант обмежень забороняє судам, які таємно перевозять російську нафту, заходити до портів блоку. Це націлено на так званий “тіньовий флот” зношених танкерів, що перевозять російську сиру нафту після того, як ЄС заборонив імпорт російської нафти та нафтопродуктів у поєднанні з обмеженням цін, запровадженим “Групою семи” у березні.

Росія не має достатньо кораблів для транспортування нафти, тому змушена використовувати танкери третіх країн для перевезення продукту. Відповідно до аналізу S&P Global, велика частина цього флоту, як вважають, належить Греції.

Деякі судна вимикають свої транспондери та GPS, щоб їх не виявили, йдеться в проєкті санкцій. Такі судна пропонують штрафувати.

“З огляду на різке збільшення шахрайських практик та пов'язаних з ними екологічних ризиків з боку суден, які перевозять російську нафту та нафтопродукти у спробі обійти обмежувальні заходи ЄС, нові заходи дадуть повноваження забороняти доступ до портів та шлюзів блоку кораблям, які підозрюються у порушенні заборони на імпорт нафти... через трансфер продукту з судна на судно”, − йдеться у проєкті.

Нагадаємо, науковці порахували, що експорт російської сирої нафти та нафтопродуктів у вартісному вираженні впав на 15,6 мільярда доларів у 1 кварталі 2023 року порівняно з четвертим кварталом 2022-го і становить 40% від загального падіння експорту товарів.