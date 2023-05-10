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Сьогодні у ЄС стартують перші дебати щодо 11-го пакету антиросійських санкцій

Обмеження націлені на китайські та іранські компанії та дозволять обмежити експорт третіх країн за порушення актуальних торгових обмежень.

Сьогодні у ЄС стартують перші дебати щодо 11-го пакету антиросійських санкцій
Фото: rada.gov.ua

Країни Європейського Союзу проводять у середу перші дебати щодо запропонованих нових санкцій проти Росії, які будуть націлені на китайські та іранські компанії та дозволять обмежити експорт третіх країн за порушення актуальних торговельних обмежень.

Про це пише Reuters.

Як інформують дипломати, перемовини стартували з самого ранку, прогнозується, що вони будуть гострими: частина країн вважає, що санкції не достатньо сильні, а інші побоюються, що вони зашкодять міжнародним зв’язкам.

Дуже різні точки зору щодо питання не передбачають досягнення швидкої угоди.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що нові санкції будуть зосереджені на боротьбі з обходом торгівельних обмежень Росії, які вже діють, і були розроблені “в дуже тісній координації” з країнами Групи семи (G7).

“Якщо ми побачимо, що товари прямують з Європейського Союзу до третіх країн, а потім потрапляють до Росії, ми можемо запропонувати державам-членам накласти санкції на експорт цих товарів. Цей інструмент буде вводитися у крайньому разі, і він буде використовуватися обережно”, − сказала вона.

Вона додала, що ЄС могла б припинити транзит через Росію більшої частини свого експорту, включно з високотехнологічною продукцією та запчастинами літаків.

Дипломатичні джерела повідомили, що пропозиції включають внесення в чорний список “десятків” нових компаній, зокрема з Китаю, Ірану, Казахстану та Узбекистану. Нафтовим танкерам можуть заборонити розвантажуватися у відкритому морі або прибувати в порти з вимкненими GPS-трекерами.

Для санкцій потрібно схвалення усіх 27 країн ЄС. Це стане вперше, коли блок націлився на Китай через звинувачення у ролі Пекіна у війні, проти чого ЄС застерегло міністерство закордонних справ КНР.

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Низка дипломатів розчаровані тим, що до обмежень не включили заборону на імпорт російських алмазів або співробітництво в галузі ядерної енергетики.

Торговельні втрати в рамках цієї пропозиції оцінюються у 500 мільйонів євро проти 11 мільярдів євро у попередньому раунді санкцій.

Нагадаємо, Європейська комісія передала країнам Євросоюзу пропозиції щодо 11-го пакету санкцій проти Росії.

Попередній, десятий пакет санкцій Євросоюз схвалив у лютому. До нього увійшли заходи, спрямовані на запобігання ввезення до РФ компонентів, що можуть використовуватись у військових цілях, зокрема безпілотників. У березні головний дипломат ЄС Жозеп Боррель говорив, що "з точки зору санкцій ми можемо зробити не так багато, але ми можемо продовжувати збільшувати фінансову та військову підтримку". 

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